VIRAL: Secuestradores se llevaron a su hijo a punta de pistola y su reacción desató la furia en redes sociales

En una tranquila calle residencial de Milwaukee, la noche del 11 de julio se convirtió en una pesadilla para la familia White. Jamal, un niño de siete años, fue secuestrado a punta de pistola mientras montaba su bicicleta, justo frente a su padre. Pero fue la reacción de este último ante lo sucedido a su hijo, lo que más generó de qué hablar en las redes sociales.

De acuerdo con la información de medios locales, las cámaras de seguridad captaron el momento en que dos hombres descendieron de un Jeep blanco: uno persiguió al padre, el otro se llevó al hijo en brazos.

Lo que parecía una escena de película se volvió viral en cuestión de horas, pero no solo por el crimen, sino por la reacción del adulto presente. Esto, porque el padre en lugar de encarar o impedir el secuestro se refugió dentro de su vivienda.

Su decisión, que él justificó como instintiva ante lo que creyó era un intento de robo y no un secuestro, provocó una tormenta de críticas en redes sociales.

“Corrí porque pensé que querían robarme, no llevarse a mi maldito hijo”, escribió en Facebook. Aunque el niño fue encontrado sano y salvo al día siguiente, la opinión pública no perdonó lo que muchos consideraron una reacción cobarde.

A 7-year-old boy who was at the center of a statewide Amber Alert in Wisconsin has been found safe, bringing a wave of relief to his family and community. According to FOX6 News, Jamal White was abducted at gunpoint Friday evening near 61st and Hustis Street in Milwaukee,… pic.twitter.com/EsuPaqH9iu

— Best’s Point Of View TV (@BestsPOVTV) July 15, 2025