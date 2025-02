EN VIDEO: Vigilante abofeteó a mujer que quería comprar comida en famosa cadena de tacos

Un violento incidente ocurrió el pasado domingo en un restaurante Taco Bell en Los Ángeles, California, cuando un guardia de seguridad fue captado en video abofeteando a una mujer que se negó a abandonar el establecimiento.

Las imágenes, que rápidamente se hicieron virales, muestran a la mujer alejándose del guardia mientras intentaba marcar su pedido en un punto de autoservicio. Sin embargo, el hombre, de mayor tamaño, se acercó directamente a ella, y le propinó una fuerte bofetada en el rostro.

“El guardia de seguridad le decía que se fuera, y ella no quería porque estaba pidiendo comida”, relató Alejandro Sánchez, testigo del incidente y autor del video, en declaraciones a SWNS.

El impacto del golpe dejó a la clienta en estado de incredulidad, llevándose las manos al rostro mientras se alejaba. En el video se observa cómo el guardia la sigue, mientras ella, aún conmocionada, permanece debajo de un televisor que transmitía el Super Bowl, antes de que él finalmente la escoltara fuera del local.

Taco Bell security guard slaps woman for no apparent reason while she was ordering food. pic.twitter.com/Zxu1khFTym

— Fox News (@FoxNews) February 13, 2025