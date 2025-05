VIDEO DE IMPACTO: Brutal pelea terminó con adolescente atropellada y la pared de famosa tienda derrumbada

Un enfrentamiento en el estacionamiento de una tienda Dollar Tree en Bishopville, Carolina del Sur (EEUU), escaló a niveles alarmantes cuando un joven de 17 años atropelló a una adolescente de 15 años en medio de la disputa.

De acuerdo con medios locales, el incidente, que involucró a cinco personas (incluyendo a la adolescente), ha generado conmoción en la comunidad y llevado a la detención de varios implicados.

Según el informe del Sheriff del Condado de Lee, la pelea comenzó entre dos adultos y tres menores, pero la situación se tornó aún más peligrosa cuando uno de los adolescentes tomó el control de un vehículo y embistió a la joven, estrellándola contra la fachada del establecimiento.

A pesar del impacto, la adolescente se levantó y continuó participando en la pelea, lo que sorprendió a los testigos.

Las autoridades han detenido a Celvin Hickman, de 19 años, y Shamirah Blyther, de 24, por alteración del orden público. Dos menores también enfrentan cargos similares y fueron entregados a sus familiares.

Sin embargo, el joven de 17 años enfrenta acusaciones más graves, incluyendo intento de asesinato y daños maliciosos a la propiedad. Actualmente, permanece retenido en un centro juvenil en Columbia mientras se determina su situación legal.

Las autoridades continúan investigando el incidente y han instado a la comunidad a colaborar con información relevante.

Mientras tanto, el caso sigue en desarrollo y se espera que en los próximos días se definan los cargos formales contra el resto de los implicados

NEW: Girl walks away like nothing happened after getting slammed into a brick wall by a person driving a car at a Bishopville, SC, Dollar Tree.

I'm impressed.

Multiple individuals are facing charges after a fight broke out at a Dollar Tree on Mother's Day.

Three teens and two… pic.twitter.com/notl5XOkbo

— Collin Rugg (@CollinRugg) May 12, 2025