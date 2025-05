Tren de Aragua, Maduro y el FBI: Lo que reveló Marco Rubio sobre la presencia de la banda criminal en EEUU

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que los funcionarios de Inteligencia Nacional estaban equivocados al afirmar que «probablemente el gobierno venezolano no esté dirigiendo las actividades de la pandilla conocida como Tren de Aragua ni facilitando sus operaciones en Estados Unidos».

En este sentido, Rubio aseguró que las operaciones del Tren de Aragua se impulsan desde Venezuela. «Están equivocados. De hecho, el FBI está de acuerdo conmigo en que lo están», dijo en un segmento de entrevista para CBS.

“El FBI está de acuerdo en que no solo el Tren de Aragua es exportado por el régimen venezolano, sino que, de hecho, si vuelves y ves a un miembro del Tren de Aragua, toda la evidencia está ahí, y está creciendo cada día”, afirmó.

Secretary of State Marco Rubio says he disagrees with a recent National Intelligence Council assessment which contradicts President Trump’s assertions that the gang Tren de Aragua is operating under the direction of the Venezuelan regime, telling @margbrennan, «They’re wrong.»… pic.twitter.com/fH8XokG1GP

