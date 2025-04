Sin rastro de él: La desesperación de los familiares de un estadounidense presuntamente detenido en Venezuela

El caso de Lucas Hunter, un ciudadano estadounidense de 37 años, ha generado preocupación internacional tras su supuesta detención en Venezuela el pasado 7 de enero.

Lucas, quien se encontraba viajando por la región de La Guajira en Colombia para practicar kitesurf, habría sido detenido por las fuerzas militares venezolanas después de acercarse a un puesto de control fronterizo.

Según los mensajes enviados a su hermana Sophie Hunter, Lucas lo trasladaron al otro lado de la frontera y desde entonces no se ha tenido noticias de él.

“No quiero que te asustes”, le decía Lucas Hunter. “Me detuvieron los venezolanos y ya pasaron cuatro horas desde que estoy aquí en la comisaría”, le informó a su hermana, de acuerdo a lo relatado a la cadena de noticias CNN.

“Es un lugar muy famoso para hacer turismo”, dijo Sophie. “El plan era estar allí 10 días y luego volar de vuelta. No fui con él porque me enfermé. Entonces se fue solo porque teníamos pasajes no reembolsables”, aclaró.

¿QUÉ PASÓ EL DÍA DE SU «ARRESTO»?

“Me dijo: ‘Iba en mi motocicleta. Me perdí un poco y me acerqué a un puesto de control fronterizo. Di marcha atrás y me agarraron’”. Esa es la palabra que usó. “Las fuerzas militares venezolanas me llevaron al otro lado de la frontera”, le dijo Lucas a Sophie.

“24 horas después, recibí otra nota de voz, y en ese mensaje decía: ‘Todavía en el mismo lugar, en el mismo sitio en Venezuela. Me dijeron que están escribiendo un informe diciendo que yo no tenía intención de cruzar, aunque estaba en Colombia y que deberían dejarme ir pronto, o tal vez entrevistarme en Caracas por dos o tres días y luego debería ser liberado’”, dijo Sophie.

Y continuó: “Desde el 8 de enero, a la 1:00 p.m., hora local, no hemos tenido noticias de él. No tenemos ni idea de dónde está. Los gobiernos tampoco”, señaló. “No hay cargos, ni noticias, ni comunicaciones oficiales de los venezolanos”, agregó.

Sophie ha recurrido al Departamento de Estado de Estados Unidos, al Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia (porque es francoestadounidense) y a diversas embajadas en Bogotá y Caracas, buscando respuestas sobre el paradero de su hermano. Pero no han recibido datos concretos al respecto.

DETENIDO EN VENEZUELA

Indicó que la situación se complica debido a que Lucas no habla español, lo que dificulta su comunicación con las autoridades venezolanas.

De momento, el Departamento de Estado de Estados Unidos solo ha clasificado el caso de Lucas como una detención injusta. Esto permite a su familia acceder a recursos adicionales para su liberación, incluyendo asistencia consular y presión diplomática.

Sin embargo, las gestiones realizadas hasta ahora no han logrado avances significativos en cuanto a su liberación o ubicación.

Un portavoz del Departamento de Estado le dijo a dicho medio de comunicación que continúan buscando la liberación de “todos los estadounidenses” arrestados en Venezuela.