Secuestrado por reggaetonero Chocolate MC en EEUU habló del infierno que vivió «por una pistola de juguete»

El reguetonero cubano Chocolate MC, conocido por su estilo provocador e historial de problemas legales, vuelve a estar en el ojo del huracán. En esta ocasión, enfrenta cargos por secuestro y robo a mano armada, luego de que Daniel Pérez, la víctima, relatara el aterrador episodio que vivió en Miami (EEUU).

Según Pérez, entrevistado por la cadena televisiva Telemundo, el artista lo abordó de manera agresiva, lo acusó de grabarlo sin permiso. Tras amenazarlo con una pistola, lo obligó a conducir por la ciudad durante dos horas bajo constante intimidación.

El incidente ocurrió, cuando Pérez salió a comprar detergente y realizaba una videollamada con su esposa.

En ese momento, Chocolate MC lo confrontó, creyendo que estaba siendo grabado. Sin mediar más palabras, le apuntó con un arma y exigió que lo transportara.

«Yo lo reconozco porque es un artista, pero nunca le pedí una foto ni nada. Simplemente lo vi. Pero él se me viene arriba de forma agresiva», afirmó el hombre.

Durante el trayecto, Pérez temió por su vida, sin saber si la pistola era real o de juguete. “Si se le va un tiro aquí mismo, quedo yo por un carro, por un celular”, expresó con impotencia.

«Estuve manejando con él como dos horas. Él todo el tiempo con la pistola en la mano. Nunca me dijo que era de juguete. Yo vi la pistola apuntándome al pecho. Blanca por arriba. El dedo en el gatillo», relató.

«Le doy gracias a Dios que si en verdad la pistola era de juguete, yo no me di cuenta. Y que no me pidió que lo llevara a un próximo lugar, porque ya la impotencia que yo tenía. Yo le iba a meter el carro contra un poste. Yo tenía que quitármelo de arriba porque si no, me iba a pasar algo», agregó.

En la audiencia judicial, Yosvanis Sierra Hernández, nombre real del artista, sorprendió al declarar que se siente más seguro en la cárcel, alegando que alguien está pagando para que lo maten.

Además, despidió a sus abogados y el juez le negó el derecho a fianza, argumentando que había violado las condiciones de una libertad previa.

Este nuevo episodio se suma a un historial de acusaciones que incluyen violencia doméstica, posesión de drogas y presunta conspiración para asesinar a un rival.