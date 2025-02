“Miembro clave” del Tren de Aragua fue capturado en Georgia: actuó ICE junto al FBI

En un operativo conjunto, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y del Buró Federal de Investigaciones (FBI) arrestaron en Georgia (EEUU) a un supuesto miembro de la peligrosa banda criminal conocida como el Tren de Aragua.

El FBI publicó este martes, en la red social X, varias fotografías del operativo en el que se capturó al supuesto miembro del Tren de Aragua.

La detención se llevó a cabo tras una investigación exhaustiva. La misma permitió identificar y localizar al sospechoso, quien se encontraba operando en el estado de Georgia.

Como se sabe, este grupo,originario de Venezuela ha sido vinculado a una serie de actividades delictivas. Estas incluyen tráfico de drogas, extorsión y violencia.

El arresto del supuesto pandillero es parte de un esfuerzo más amplio por parte de las autoridades estadounidenses para desmantelar las redes criminales que operan dentro del país.

#FBIAtlanta continues to provide support to our @ICEgov partners in immigration enforcement. During this op, an alleged TdA gang member was arrested. The joint effort shows our commitment of arresting dangerous criminals as part of our mission to keep Georgia safe. pic.twitter.com/tyFyDOjQ6e

— FBI Atlanta (@FBIAtlanta) February 18, 2025