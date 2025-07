Los impresionantes rescates en Texas en medio de las devastadoras inundaciones: Subieron a 105 los muertos

Las autoridades confirmaron que al menos 105 personas han muerto en Texas, incluidos 28 menores debido a las inundaciones ocurridas en los últimos días.

Solo en el condado de Kerr, epicentro del desastre, se han registrado 84 muertes, según la última actualización oficial.

Las lluvias torrenciales comenzaron durante la madrugada del 4 de julio, Día de la Independencia en Estados Unidos. En apenas 12 horas, cayeron más de 300 milímetros de agua, una tercera parte del promedio anual, lo que provocó que el río Guadalupe creciera casi 10 metros en menos de una hora.

New video from the owner of Blue Oak RV Park.

She confirms five people were recovered yesterday, but their names have not been released.

She had to move to higher ground in the afternoon because of rising river levels. @News4SA @KABBFOX29 pic.twitter.com/1VqaDBG9RD

— Jordan Elder (@JordanElderTV) July 7, 2025