La fuerte crítica del actor Diego Luna contra la política migratoria de Trump: «Tiene un discurso lleno de odio»

En una noche cargada de emoción y mensaje político, el actor mexicano Diego Luna se convirtió en conductor invitado del programa Jimmy Kimmel Live y aprovechó el escenario para lanzar una crítica frontal a contras las operaciones migratorias impulsadas por el presidente de EEUU, Donald Trump.

Con una mezcla de humor, nostalgia y firmeza, Luna no solo entretuvo al público estadounidense, sino que también alzó la voz por millones de migrantes que, según sus palabras, “construyen este país”.

«Nunca he podido entender cómo es que una persona como Donald Trump pudo adquirir este nivel de poder. Siempre me ha costado trabajo entender cómo su discurso de odio pudo encontrar tanta fuerza en un lugar que siempre ha sido tan acogedor», mencionó en el monólogo del programa nocturno del lunes.

Durante su monólogo, Luna compartió su experiencia personal como migrante. Para ello, recordó su llegada a Estados Unidos a los 20 años tras el éxito de ‘Y tu mamá también’, de Alfonso Cuarón.

Subrayó que fue recibido por una comunidad compuesta en su mayoría por migrantes o hijos de extranjeros, y destacó que «nadie abandona su país por gusto, sino por necesidad».

Los migrantes «son los que construyen este país, lo alimentan, nutren y enseñan a sus niños, cuidan de los ancianos, trabajan en la construcción, hospitalidad, llevan cocinas, son técnicos comerciantes, atletas, conductores, agricultores y pagan muchos impuestos, con o sin papeles», agregó.

El actor insistió en cuestionar cómo un discurso «de odio» como el de Trump pudo encontrar eco en un país fundado sobre la diversidad. “Demasiadas personas viven con miedo. Eso es muy injusto”, sentenció, aludiendo a las redadas migratorias.

Diego Luna concluyó su intervención con un emotivo llamado a la empatía y a tomar medidas concretas frente a una problemática que impacta a miles de familias.

“Hoy, los migrantes necesitan saber que no están solos. Estos han sido días oscuros. No es normal ni aceptable separar familias. La violencia y el terror no son aceptables. La lucha de los inmigrantes también debe ser la tuya. Habla de ello. Compártelo. Eso ayuda”, comentó.