La fatal imprudencia que llevó a la muerte a un joven en plena fiesta universitaria en EEUU

Lo que comenzó como una fiesta universitaria terminó en tragedia en el condado de Ottawa, en Michigan (EEUU), luego de que Connor Lotterman, un joven estudiante de ingeniería de 19 años en la Grand Valley State University (GVSU), perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza durante la celebración en una residencia privada.

Según las autoridades citadas por New York Post, el tiroteo no fue accidental. Un joven de 20 años, cuyo nombre no ha sido revelado, disparó varias veces al suelo desde una habitación en el piso superior de la vivienda.

Una de las balas atravesó el suelo e impactó fatalmente a Lotterman, quien se encontraba en el nivel inferior.

Aunque el forense del condado de Kent clasificó la muerte como accidental, la fiscalía evalúa posibles cargos penales contra el responsable, ya que el acto de disparar fue presuntamente deliberado.

El alcohol parece haber sido un factor determinante en el comportamiento del sospechoso, según la policía.

“El tiroteo fue completamente intencional. Se dispararon varias balas. No fue una descarga accidental de un solo disparo”, declaró, por ejemplo, el capitán Jake Sparks de la Oficina del Sheriff del Condado de Ottawa a Fox News Digital.

Por su parte, la comunidad universitaria ha expresado su pesar y preocupación. El decano de estudiantes de GVSU, Aaron Haight, envió condolencias y ofreció apoyo emocional a los afectados.

La familia de Lotterman, devastada por la pérdida, lo recordó con cariño en redes sociales y en un obituario.

Su hermana Marielle compartió un emotivo mensaje en Instagram, agradeciendo por los años compartidos con su hermano menor y expresando su esperanza de reunirse con él en el cielo.

«Gracias por ser el mejor hermanito que una niña podría desear”, escribió en Instagram. “Qué gran día será cuando todos nos reunamos en el cielo”, agregó.

Asimismo, la comunidad estudiantil también ha mostrado su solidaridad, organizando vigilias y expresando su indignación por la imprudencia que llevó a esta tragedia.

Las autoridades continúan investigando el caso y han solicitado la colaboración de cualquier persona con información relevante. En concreto instaron a comunicarse con ellos o con Silent Observer al 1-877-88-SILENT o mosotips.com.