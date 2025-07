La Casa Blanca reveló que Trump sufre de una enfermedad crónica, lo descubrieron por una hinchazón en las piernas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue diagnosticado con insuficiencia venosa crónica, un problema circulatorio que afecta principalmente a personas mayores, confirmó este jueves la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

“En un esfuerzo por ser más transparente, el presidente quería que compartiera con todos ustedes hoy una nota de su médico”, anunció Leavitt al inicio de su intervención, al referirse a los rumores recientes sobre el estado de salud de Trump.

La funcionaria explicó que el diagnóstico se realizó después de que el propio Trump notara una molestia particular. “En las últimas semanas, el presidente notó una leve hinchazón en la parte inferior de las piernas, como parte de su atención médica habitual, y por precaución la evaluó exhaustivamente la unidad médica de la Casa Blanca”, leyó Leavitt del informe médico.

De acuerdo con la vocera, el mandatario de 79 años se sometió a un examen completo, incluyendo estudios vasculares de diagnóstico y ecografías Doppler. “Se reveló insuficiencia venosa crónica, una afección común, sobre todo en personas mayores de 70 años”, detalló.

Leavitt aclaró que los estudios médicos no encontraron indicios de otras complicaciones. “Es importante destacar que no se observó evidencia de trombosis venosa profunda ni enfermedad arterial. Se realizó un ecocardiograma, que confirmó la estructura y función cardíacas normales. Además, no se identificaron signos de insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal ni enfermedad sistémica”, aseguró.

El presidente Trump ha sido diagnosticado con insuficiencia venosa crónica, tras los informes de hinchazón en las piernas del presidente, por Karoline Leavittpic.twitter.com/a3IgaF3X6d — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) July 17, 2025

Además del tema circulatorio, la vocera abordó los comentarios sobre los moretones en las manos de Trump. “Fotografías recientes del presidente han mostrado pequeños hematomas en su mano”, reconoció Leavitt, y explicó que esto corresponde a “una leve irritación de los tejidos blandos causada por el apretón de manos frecuente y el uso de aspirina, que se toma como parte de un régimen estándar de prevención cardiovascular”.

Pese a estos detalles médicos, Leavitt afirmó que la salud de Trump sigue siendo buena. “Este es un efecto secundario bien conocido y benigno de la terapia con aspirina. El presidente se mantiene en excelente estado de salud, algo que creo que todos ustedes presencian a diario”, concluyó.

Por ahora, no se ha informado cuál será el tratamiento específico para la insuficiencia venosa, pero la Casa Blanca insiste en que Trump continúa activo y en buenas condiciones.