Impactante video: Hombre cayó a un río tras chocar su parapente con unos cables eléctricos y salió ileso

Un hombre que practicaba parapente resultó milagrosamente ileso luego de estrellarse contra cables eléctricos y caer al río Rojo, en la zona norte de Grand Forks, Estados Unidos, la noche del 8 de julio.

El incidente fue presenciado por Dusty Howlett, quien caminaba cerca de la rampa para botes de la presa Riverside y logró captar el momento en video. Según relató, el parapentista volaba a baja altura, saludando a quienes lo observaban desde tierra, cuando repentinamente impactó los cables que cruzan el puente y cayó al agua.

“Pasó tan rápido que no puedes procesar lo que estás viendo. Es como: ¿Qué estoy viendo?”, comentó Howlett, visiblemente impactado por lo ocurrido. A pesar de no saber nadar, fue uno de los primeros en correr hacia el lugar y llamar al 911. “Te sientes impotente; no hay nada que puedas hacer”, dijo.

El jefe de batallón del Departamento de Bomberos de Grand Forks, Scott Nicola, explicó que algunas cuerdas del parapente se enredaron en el pie del piloto, lo que dificultó su salida del equipo. Sin embargo, el hombre logró mantenerse a flote hasta que los equipos de emergencia, quienes llegaron en pocos minutos, lograron rescatarlo.

El parapente quedó parcialmente sumergido, y por algunos instantes temieron lo peor. “Pensábamos: ‘¡Dios mío, ni siquiera va a salir del agua!’”, relató Howlett. “Es un milagro que no solo sobreviviera, sino que además estuviera ileso”.

El equipo de rescate acuático, integrado por unas diez personas, realizó la operación con éxito. Según Nicola, esta es probablemente la primera vez que rescatan a un parapentista en el río, aunque realizan varios operativos cada verano debido a la fuerte corriente que atraviesa la ciudad.

Howlett expresó su deseo de conocer al hombre que, a pesar del impacto eléctrico y la caída, logró salir sin lesiones graves. También elogió la respuesta de los socorristas: “Fue muy impresionante. Les doy todo el crédito”.