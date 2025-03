Giro inesperado: Mujer fue buscada durante cinco años, y lo que finalmente hallaron fue espeluznante

En un giro inesperado, las autoridades de Derry, en New Hampshire (EEUU), confirmaron el hallazgo de los restos de Amanda Grazewski, una joven desaparecida desde marzo de 2020.

De acuerdo con medios locales, los restos fueron encontrados cerca del campo de golf Hoodkroft Country Club, tras una búsqueda intensiva que incluyó drones y perros rastreadores.

Amanda, madre de una niña pequeña, había salido de una residencia en Birch Street sin sus pertenencias. Desde entonces, dejó a su familia en una angustiosa incertidumbre que se extendió durante estos años.

Aunque el hallazgo brinda cierto cierre a la familia, las causas de la muerte aún están bajo investigación.

Los análisis forenses, que podrían tomar meses, serán clave para determinar si Amanda fue víctima de un crimen, como sugieren las autoridades.

Jessica Grazewski, madre de Amanda, describió el doloroso proceso de cinco años de búsqueda y la mezcla de emociones al recibir la noticia.

Missing in New Hampshire! Amanda GRAZEWSKI! @NancyGrace HELP bring her home and keep her story out there! 4 years missing! A mother, a daughter, sister and friend pic.twitter.com/oMnWgLrLCP

— Griffan Dejesus (@DejesusGriffan) March 23, 2024