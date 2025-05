EN FOTOS: El increíble hallazgo de un hombre que compró una granja abandonada en EEUU

Un hombre estadounidense realizó un sorprendente descubrimiento tras adquirir una granja abandonada: el terreno estaba lleno de coches clásicos olvidados durante décadas.

El hallazgo, documentado por Silas, anfitrión del canal de YouTube Adventures Made From Scratch, captó la atención de los entusiastas de los vehículos antiguos.

Entre los automóviles encontrados se destacan Chevrolets, Fords, Buicks y Dodges, todos con evidentes signos de abandono

Los carros, expuestos a la intemperie, presentan un aspecto envejecido y rústico, lo que ha generado gran interés entre los aficionados a la restauración.

Algunos vehículos llevan más de 30 años en el terreno, con partes faltantes como puertas y ruedas, y evidentes daños por óxido. A pesar de su deterioro, Silas considera que algunos podrían ser restaurados con esfuerzo y dedicación.

Como era de esperarse, el descubrimiento ha despertado especulaciones sobre el origen de la colección. La granja parece haber funcionado como un depósito de vehículos, donde algunos autos esperaban ser restaurados mientras otros fueron simplemente abandonados.

La variedad de modelos sugiere que el lugar pudo haber sido utilizado por coleccionistas o mecánicos en el pasado.

El hallazgo ha generado entusiasmo en la comunidad de amantes de los coches clásicos, quienes ven en estos vehículos una oportunidad única para recuperar piezas históricas.

La autenticidad del lugar, con autos cubiertos de polvo y vegetación, añade un aire de misterio y nostalgia a la colección. Silas ha expresado que este es uno de sus descubrimientos más fascinantes hasta la fecha.

“No vamos a entrar y triturar muchos de estos, no me sentiría bien. Vamos a salvar muchos de estos objetos. No vamos a triturar estos viejos coches”, comentó.