EN FOTO: Astronauta fotografió un resplandor «inexplicable» entre México y EEUU

Desde la inmensidad del espacio, una imagen sobre un extraño resplandor capturó la atención de científicos y curiosos por igual: un “sprite”, o duende eléctrico, fue fotografiado por la astronauta Nichole “Vapor” Ayers desde la Estación Espacial Internacional mientras sobrevolaba una tormenta entre México y Estados Unidos.

Este resplandor, tan efímero como espectacular, se alzó como una columna de luz rojiza y morada que atravesaba la atmósfera superior, desafiando la oscuridad del cosmos con su fulgor fantasmal.

Los sprites forman parte de los llamados Eventos Luminosos Transitorios (ELT), descargas eléctricas que ocurren por encima de las nubes, a altitudes de hasta 90 kilómetros.

A diferencia de los relámpagos comunes, estos destellos se disparan hacia arriba y adoptan formas caprichosas: columnas difusas, zarcillos brillantes o estructuras ramificadas que parecen salidas de una novela de ciencia ficción. Su rareza y brevedad los convierten en un desafío para la observación desde tierra firme.

La imagen capturada por Ayers no solo es visualmente impactante, sino también científicamente valiosa.

Desde su privilegiada posición orbital, la astronauta explicó que estas vistas permiten a los investigadores estudiar la relación entre los ELT y la actividad eléctrica de las tormentas.

Just. Wow. As we went over Mexico and the U.S. this morning, I caught this sprite.

Sprites are TLEs or Transient Luminous Events, that happen above the clouds and are triggered by intense electrical activity in the thunderstorms below. We have a great view above the clouds, so… pic.twitter.com/dCqIrn3vrA

— Nichole “Vapor” Ayers (@Astro_Ayers) July 3, 2025