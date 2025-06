El dramático video de un avión regresando de emergencia a Las Vegas: Uno de los motores se incendió

Un vuelo de American Airlines con destino a Carolina del Norte (EEUU) vivió momentos de tensión extrema este miércoles, 25 de junio, por la mañana, cuando uno de los motores del avión comenzó a expulsar chispas y humo apenas minutos después del despegue desde el Aeropuerto Internacional Harry Reid, en Las Vegas.

De acuerdo con el reporte difundido por ABC News, el vuelo AA1665, operado por un Airbus A321 con 159 personas a bordo, se vio obligado a regresar de emergencia, con el avión aterrizando sin incidentes a las 8:20 de la mañana.

El aterrizaje de regreso se registró apenas 10 minutos después de haber despegado.

Testigos en tierra describieron escenas propias de una película de acción: explosiones, destellos y una estela de humo que acompañaba al avión mientras maniobraba en el aire.

“Escuchamos ruidos fuertes, como fuegos artificiales. Cuando miramos hacia arriba, parecía que el avión caía en picada”, relató un testigo desde un estacionamiento cercano.

Las imágenes captadas por transeúntes y difundidas en redes sociales muestran claramente las ráfagas de luz y el humo saliendo del motor izquierdo (desde el frente del avión).

An American Airlines flight returned safely to Las Vegas' Harry Reid International Airport following an "engine issue," the FAA said.

The plane "is being taken out of service to be evaluated by our maintenance team," American Airlines reps said. https://t.co/CYTeWe8mfW pic.twitter.com/Czx2yXcoTx

— ABC News (@ABC) June 25, 2025