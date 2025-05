El contundente mensaje de Elon Musk a quienes vandalizan y sabotean Tesla

Elon Musk, CEO de Tesla, expresó su indignación ante una serie de ataques dirigidos contra su empresa.

De acuerdo con lo reseñado con medios estadounidenses, durante una intervención en el Foro Económico de Qatar, el magnate denunció actos de vandalismo y sabotaje que han afectado concesionarios y centros de servicio de Tesla.

Musk afirmó que, aunque él no ha cometido actos violentos, sus compañías han sido blanco de agresiones, algunas de las cuales han sido clasificadas como terrorismo doméstico por el FBI.

“He hecho lo que debía hacerse”, afirmó Musk. Esto refiriéndose a su implicación en actividades políticas y en redes sociales.

“No le hice daño a nadie. Y, sin embargo, se cometió una violencia masiva contra mis empresas, y se amenazó con violencia masiva contra mí”, declaró el multimillonario.

Los ataques han incluido incendios provocados, daños a vehículos y amenazas directas contra Musk. En redes sociales, se han viralizado imágenes de concesionarios vandalizados y autos destruidos.

Según informes, algunos de estos actos han sido organizados por grupos que se oponen a la influencia política de Musk y su cercanía con el gobierno del presidente de EEUU, Donald Trump.

Musk ha sido contundente en su respuesta, calificando a los responsables como “personas malvadas” y asegurando que enfrentarán consecuencias legales.

En una entrevista, el empresario cuestionó las motivaciones detrás de estos ataques y afirmó que los perpetradores están “del lado equivocado de la historia”.

Además, destacó que, pese a la violencia, Tesla sigue siendo una empresa sólida, con un desempeño financiero estable y un precio de acciones cercano a máximos históricos.

El impacto de estos ataques no solo ha sido físico, sino también económico. Las ventas de Tesla han disminuido en los últimos meses, en parte debido a la competencia de fabricantes chinos de vehículos eléctricos.

Sin embargo, Musk ha minimizado la preocupación, asegurando que la compañía mantiene su liderazgo en la industria y que los ataques no afectarán su compromiso con la innovación y el desarrollo tecnológico.

“Nuestro stock no estaría cerca de máximos históricos si las cosas no estuvieran en buena forma. Están bien. No se preocupen”, aseguró durante su presentación. En este sentido, reafirmó su compromiso de seguir siendo el CEO en los próximos cinco años.