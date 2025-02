EEUU reveló la fecha en la que empezarían los vuelos de deportación a Venezuela

Tom Homan, el zar fronterizo del presidente Donald Trump, informó que los vuelos de deportación de migrantes venezolanos indocumentados a Caracas iniciarán “dentro de los próximos 30 días”.

“Va a suceder dentro de los próximos 30 días y no puedo decirle cuántos; todavía estamos trabajando en todos esos detalles”, dijo Homan en una entrevista para The New York Times.

En este sentido, destacó el hito que representa para los Estados Unidos que Venezuela acepte a sus migrantes deportados. “Es enorme. Es algo grandioso que obtuvo el presidente Trump”, agregó Homan.

Resaltó que desde la Casa Blanca esperan que los vuelos de deportación con Venezuela perduren en el tiempo de manera regular. “No creo que el presidente Trump vaya a aceptar nada menos”, dijo.

Con la suspensión de las extensiones de herramientas de protección como el TPS, se espera que en los próximos meses muchos venezolanos queden en una situación de vulnerabilidad y los puedan elegir para deportaciones.

VENEZUELA NO HA MEJORADO

Durante su primer mandato, Donald Trump protegió a los venezolanos y no realizó ningún tipo de deportación. En ese entonces afirmó que era demasiado peligroso para muchos de ellos regresar y extendió programas como el TPS.

Según expertos, nada ha cambiado desde entonces con respecto a la crisis económica y política en Venezuela.

“No hay ninguna base para decir que Venezuela está en mejor situación”, dijo Tamara Taraciuk Broner, experta en Venezuela del Diálogo Interamericano en Washington. “Esta es una decisión política”.