EEUU confirmó liberación de veterano de su Fuerza Aérea preso en Venezuela, sufría estrés postraumático

El gobierno de EEUU confirmó este martes, 20 de mayo, la liberación de Joseph St. Clair, un veterano de la Fuerza Aérea de ese país, quien había estado detenido en Venezuela desde noviembre de 2024.

La noticia fue anunciada por su familia y funcionarios de EEUU, quienes expresaron su alivio y gratitud por su regreso.

St. Clair era uno de los nueve ciudadanos estadounidenses considerados detenidos injustamente en el país sudamericano.

La liberación de St. Clair se produjo en medio de negociaciones entre Washington y Caracas, en las que participó Richard Grenell, enviado especial del presidente de EEUU, Donald Trump.

Según informes, el encuentro tuvo lugar en la isla de Antigua, donde se discutieron términos que podrían haber facilitado su liberación.

Aunque los detalles del acuerdo no han sido revelados, se especula que la extensión de la licencia de la petrolera Chevron en Venezuela pudo haber sido un factor clave en las conversaciones.

Joe St. Clair sirvió como sargento técnico en la Fuerza Aérea durante nueve años. Estuvo desplegado en cuatro ocasiones a Afganistán antes de retirarse con honores en 2019.

La familia de St. Clair expresó su emoción y agradecimiento por su regreso, destacando la incertidumbre y el sufrimiento que vivieron durante los meses de su detención.

“Esta noticia llegó de repente, y todavía estamos procesándola, pero estamos abrumados de alegría y gratitud”, dijeron Scott y Patti St. Clair.

En declaraciones públicas a finales de abril, Scott y Patti St. Clair, mencionaron que su hijo padece un severo trastorno de estrés postraumático. De hecho, confesaron que esta situación aumentó su preocupación por su bienestar mientras estuvo encarcelado.

También hicieron un llamado para la liberación de otros ciudadanos estadounidenses, quienes aún permanecen detenidos en Venezuela.

Joe St. Clair is back in America.

I met Venezuelan officials in a neutral country today to negotiate an America First strategy.

This is only possible because @realDonaldTrump puts Americans first. @tsori233 pic.twitter.com/BItEnF9Ngg

— Richard Grenell (@RichardGrenell) May 20, 2025