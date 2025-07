Donald Trump realizó millonaria demanda contra The Wall Street Journal por difamación sobre su relación con Epstein

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó este viernes una demanda por al menos 10.000 millones de dólares contra The Wall Street Journal y sus propietarios, entre ellos Rupert Murdoch, tras la publicación de un artículo en el que se asegura que Trump firmó un saludo de cumpleaños dirigido a Jeffrey Epstein en 2003, con un dibujo sexualmente sugerente y una referencia a secretos compartidos.

“Acabamos de presentar una demanda PODEROSA contra todos los involucrados en la publicación del ‘artículo’ falso, malicioso, difamatorio y de NOTICIAS FALSAS en el ‘panfleto’ inútil que es The Wall Street Journal”, escribió Trump en su plataforma Truth Social. Además, advirtió: “Espero que Rupert y sus ‘amigos’ estén deseando que lleguen las muchas horas de declaraciones y testimonios que tendrán que ofrecer en este caso”.

Trump presentó la demanda ante un tribunal federal de Miami y nombró como acusados a Murdoch, a Dow Jones, a News Corp, a su director ejecutivo Robert Thomson, y a dos periodistas del periódico. El documento judicial sostiene que la publicación causó a Trump un daño financiero y de reputación “abrumador”.

“Tenemos plena confianza en el rigor y la precisión de nuestros informes y nos defenderemos enérgicamente contra cualquier demanda”, respondió un portavoz de Dow.

¿QUÉ DECÍA LA CARTA?

Según The Wall Street Journal, la supuesta carta formaba parte de un libro de cumpleaños encuadernado en cuero para Epstein, en el que también figuraban mensajes de otras personas de alto perfil. El periódico detalló que la nota de Trump contenía varias líneas de texto escrito a máquina, enmarcadas por un dibujo de una mujer desnuda hecho a mano con un marcador grueso, y terminaba con la frase: “Feliz cumpleaños y que cada día sea otro maravilloso secreto”, firmada por “Donald”.

Trump negó rotundamente la autenticidad del saludo. “Es revelador que el artículo no explique si los acusados obtuvieron una copia de la carta, la vieron, se la describieron o cualquier otra circunstancia que de otra manera le daría credibilidad al artículo”, argumentaron los abogados demandantes.

Para ganar el caso, Trump deberá probar que los periodistas actuaron con “malicia real”, es decir, que sabían que la información era falsa o mostraron un desprecio temerario por la verdad.

Si prospera, la cifra de 10.000 millones de dólares representaría la indemnización por difamación más grande de la historia de Estados Unidos, superando ampliamente casos como el de Fox News y Dominion Voting Systems, que alcanzó un acuerdo por 787,5 millones de dólares, o la condena de 1.500 millones de dólares contra Alex Jones.

INVESTIGACIONES DESDE LA CASA BLANCA

Hace pocos días, el Departamento de Justicia concluyó que no hay pruebas de una lista secreta de clientes ni de que Epstein chantajeara a personas poderosas. El informe oficial señaló que “no hay evidencia de que Epstein haya sido asesinado, ni de que existiera una red de encubrimiento”, respaldando la versión del suicidio.

Ante la presión para que se publiquen más archivos, Trump declaró el jueves que ordenó a la fiscal general Pam Bondi solicitar al tribunal la revelación de los testimonios del gran jurado en los casos de Epstein y Ghislaine Maxwell. La Fiscalía presentó la moción el viernes en Manhattan.

“Funcionarios públicos, legisladores, expertos y ciudadanos comunes siguen profundamente interesados y preocupados por el caso Epstein”, explicó el fiscal general adjunto Todd Blanche. “Después de todo, Jeffrey Epstein es el pedófilo más infame de la historia estadounidense”.

Blanche aclaró que se trabajará en proteger la identidad de las víctimas antes de cualquier divulgación pública.

RELACIÓN ENTRE TRUMP Y EPSTEIN

Trump y Epstein aparecieron juntos en varios eventos sociales en la década de los 90 y principios de los 2000. En 2002, en una entrevista con la revista New York, Trump llegó a decir: “Conozco a Jeff desde hace 15 años. Es un tipo estupendo. Es muy divertido estar con él. Incluso dicen que le gustan las mujeres guapas tanto como a mí, y muchas de ellas son bastante jóvenes”.

Sin embargo, en 2019, tras el arresto de Epstein, Trump decidió marcar distancia. “Tuve una pelea con él. No he hablado con él en 15 años. No era su admirador, eso te lo aseguro”.

Epstein fue arrestado por primera vez en 2006, acusado de abuso sexual de menores, y volvió a ser detenido en 2019 por tráfico sexual. Murió ese mismo año en una celda de Nueva York. La justicia determinó que se trató de un suicidio, aunque el caso sigue rodeado de controversia.