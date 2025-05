Difunden la primera foto del equipo de María Corina que salió de la embajada a EEUU

La tarde de este viernes 23 de mayo, fue difundida la primera foto del equipo de la dirigente opositora María Corina Machado, que salió de la Embajada de Argentina, a Estados Unidos.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dio a conocer a través de sus redes sociales, que se reunió con los opositores que estaban refugiados en la embajada de Argentina en Caracas.

Los colaboradores de Machado expresaron su agradecimiento por el papel determinante que desempeñó Estados Unidos en su liberación. Destacaron que este rescate no solo representa un triunfo humanitario, sino también una victoria política y moral para la causa de la democracia venezolana.

Magallí Meda, Pedro Urruchurtu, Claudia Macero, Humberto Villalobos y Omar González agradecieron a Estados Unidos por liderar una operación compleja y valiente que les devolvió la libertad. Luego de meses en la Embajada de Argentina en Caracas.

“Este rescate histórico no habría sido posible sin el liderazgo del Secretario Rubio y el firme respaldo del Presidente Donald Trump”, expresaron en un comunicado conjunto.

“Ambos demostraron al mundo que Estados Unidos sigue siendo el principal defensor de la libertad en nuestro hemisferio”, agregaron.

El Secretario Rubio, quien calificó a los cinco como “héroes venezolanos”, destacó públicamente su caso. Y coordinó esfuerzos diplomáticos que reflejan el compromiso de Estados Unidos con los valores democráticos y la seguridad en la región.

Los detalles de la operación en torno a la Embajada de Argentina, se mantienen reservados por motivos de seguridad. El grupo subrayó que su liberación es reflejo del compromiso de María Corina Machado de no abandonar a ningún preso político.

“Así como hoy nosotros estamos libres, pronto también lo estará toda Venezuela”, aseguraron.

Mediante su cuenta oficial en X, Rubio expresó su admiración por la «valentía» de estos líderes de la oposición venezolana.

«Su valentía inspira a todos los que luchan por un futuro más democrático, especialmente tras la detención arbitraria de Juan Pablo Guanipa y más de 70 personas. Estados Unidos no cederá en su apoyo a la lucha de los venezolanos por la democracia y el regreso seguro de todos los estadounidenses detenidos injustamente», escribió.

Honored to meet with the brave Venezuelan opposition leaders who were targets of Maduro’s repression and tyranny. Their courage inspires all working towards more democratic futures, especially following the arbitrary arrest of @JuanPGuanipa and over 70 individuals. The U.S. will… pic.twitter.com/HehFzeFW9D

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 23, 2025