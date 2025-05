Crueldad animal: Rescataron a casi 50 perros en una casa en Nueva York, estaban escondidos en armarios y detrás de los muebles

Casi 50 perros de raza pastor belga malinois fueron encontrados el jueves por la mañana atrapados entre paredes, armarios y alacenas en un apartamento en Rego Park, Queens, Estados Unidos

Algunos de los perros estaban amontonados detrás de muebles, en un espacio de apenas unos metros cuadrados. Los rescatistas describieron la escena como caótica y profundamente insalubre.

El hallazgo fue posible gracias a denuncias de vecinos, quienes alertaron a las autoridades sobre la situación. Al ingresar al apartamento del séptimo piso en la calle 62, cerca del bulevar Yellowstone, funcionarios de los Centros de Cuidado Animal de Nueva York (ACC) y de la ASPCA se encontraron con los perros confinados, sin supervisión humana, y sin haber pisado nunca el exterior.

Tras llevar a cabo el rescate, los perros por primera vez fueron acariciados, paseados, alimentados en calma y, se les dio un lugar para dormir en paz. “Ahora mismo se están relajando. Los están paseando por primera vez. Los están cuidando por primera vez”, declaró la portavoz del ACC, Katy Hansen. “De hecho, han dormido mucho porque se pueden imaginar el ruido que había en ese apartamento con otros 40 perros”.

Los especialistas señalaron que los perros no presentan desnutrición severa. Sin embargo, tuvieron que sacrificar a tres de ellos por complicaciones de salud irreversibles, informó El Diario de NY. A los otros perros los distribuyeron en refugios donde actualmente se les brinda atención médica y acompañamiento conductual.

La investigación del caso quedó en manos de la Brigada de Crueldad Animal del Departamento de Policía de Nueva York. Según los primeros reportes, el supuesto dueño de los perros no vivía en el apartamento, sino en una autocaravana en las cercanías. Las autoridades aún intentan determinar sus motivaciones y si enfrentará cargos penales por el abandono y maltrato.

