Pánico en las alturas: Avión de encomiendas sufrió incendio en pleno vuelo y debió aterrizar de emergencia

Un avión de la reconocida empresa de encomiendas FedEx debió realizar un aterrizaje de emergencia en un aeropuerto de Nueva Jersey, Estados Unidos, luego de que se incendiara una de sus turbinas tras impactar con un ave durante el despegue de un vuelo con destino a Indianapolis, Indiana.

El hecho se suscitó la mañana de este sábado en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty. La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey informó que no se reportaron heridos en el incidente.

Se pudo saber que la aeronave, un Boeing 767, estaba ocupada solo por tres tripulantes, según lo reseñado por Infobae.

“Nuestra tripulación (del vuelo 3609 de FedEx) declaró una emergencia y regresó de manera segura a Newark”, indicó la empresa en un comunicado citado por The New York Times.

🚨 Exclusive video : A Federal Express Boeing 767-3S2F aircraft (N178FE) Foght FDX3609 – FX3609 returning back to Newark Liberty International Airport (EWR) due to issues with its right engine.

📸 by @beccakoe1 pic.twitter.com/RJDcJQ3CyF

— aircraftmaintenancengineer (@airmainengineer) March 1, 2025