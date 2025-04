Adolescente venezolano proyectó su arte en la famosa Esfera de Las Vegas, por este motivo lo hizo

Un adolescente venezolano de tan solo 17 años tuvo el honor de proyectar su dibujo con motivo del Día Mundial de La Tierra en la famosa Esfera de Las Vegas luego de convertirse en uno de los ocho ganadores del concurso llevado a cabo por la ocasión.

Miguel Díaz nació en Mérida e inspiró su arte en los hermosos parajes del estado andino.

🇻🇪Ya que muchos me han bautizado como «la periodista no oficial» de compartir cosas buenas de Venezuela (y de los venezolanos), aquí les va una historia que me llegó gracias a la tía orgullosa de este chamo: Miguel Díaz tiene 17 años, es venezolano y acaba de proyectar su arte en… pic.twitter.com/irMNbDa9zz — Alejandra Oraa (@alejandraoraa) April 24, 2025

«Me inspiré en mi país, quería representar a mi cultura, y como el tema era del Día de la Tierra quise representar la conexión entre la tecnología y la naturaleza. Quise demostrar lo inmenso que es nuestro hogar y lo diverso que es nuestro planeta», dijo Miguel evidentemente emocionado luego de recibir el reconocimiento.

En este sentido, destacó que para él es un honor el reconocimiento, ya que entre los ocho galardonados, únicamente dos son hispanos.

Durante estos últimos días, Miguel ha acaparado la atención debido a su amor por el arte.

«A mí me gusta todo tipo de arte. Yo me considero un artista, entonces a mí me gusta la música, dibujar, pintar. Para mí la música clásica ha estado en mi vida desde que estoy chiquito», agregó el adolescente venezolano que se inició en la música tocando violín.