17 estados y el Distrito de Columbia presentaron recurso ante un tribunal contra la revocación del TPS para venezolanos

Un total de 17 estados junto al Distrito de Columbia, sede del ejecutivo estadounidense, presentaron un recurso conocido como «Amicus Curiae» ante un juzgado en California, donde se lleva un proceso contra la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los migrantes venezolanos en territorio norteamericano.

La información la replicó en las redes sociales el economista y experto en derecho internacional, Leopoldo Martínez Nucete.

Los estados de California y Nueva York, junto con los estados de Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington y el Distrito de Columbia (DC), presentan, a través de sus Procuradores Generales, un argumento “Amicus Curiae” en apoyo al mantenimiento del TPS para los venezolanos en el juicio que se desarrolla en California contra la revocación ilegal llevada a cabo por la Administración Trump», escribió el también consultor venezolano en su cuenta de X (Twitter).

El letrado acompañó su publicación con una foto del recurso introducido en el mencionado tribunal.

De esta manera, continúan las acciones de rechazo contra la medida anunciada por la administración de Donald Trump, que pone en riesgo el estatus de 300.000 venezolanos en suelo estadounidense.

The states of California and New York, along with the states of Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, Oregon, Rhode Island, Vermont, Washington, and the District of Columbia (DC), present, through their… pic.twitter.com/VyXFY4GAeA

— Leopoldo Martínez Nucete (@lecumberry) March 7, 2025