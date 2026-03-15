Sucesos

VIDEOS: Activan operativo tras descarrilamiento del tren de los Valles del Tuy en La Rinconada, hay varios heridos

Valentín Romero
Por Valentín Romero
3 Min de Lectura
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VIDEOS: Activan operativo tras descarrilamiento del tren de Valles del Tuy en La Rinconada, hay varios heridos
Foto: Captura de video y Bomberos de Caracas

La tarde de este domingo un tren de los Valles del Tuy se descarriló y terminó chocando cuando llegaba a la estación La Rinconada, donde se hace la conexión con el Metro de Caracas.

El hecho habría ocurrido alrededor de las 1:30 de la tarde y requirió la presencia de las autoridades para desalojar el lugar y atender a varias personas que resultaron heridas durante el siniestro.

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Funcionarios de los Bomberos de Caracas, PC, PNB y GNB activaron el operativo tras el descarrilamiento, donde lograron rescatar al conductor del tren, que quedó atrapado tras el incidente y acordonar la estación para controlar la emergencia.

El servicio habría quedado suspendido indefinidamente y se anunció la activación de rutas de transporte superficial para Los Valles del Tuy.

Hasta el momento se desconoce la cifra exacta de heridos, ni cuando reactivarán nuevamente la importante ruta férrea que conecta diariamente a miles de personas de los valles mirandinos con la capital del país.

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