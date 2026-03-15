VIDEOS: Activan operativo tras descarrilamiento del tren de los Valles del Tuy en La Rinconada, hay varios heridos

La tarde de este domingo un tren de los Valles del Tuy se descarriló y terminó chocando cuando llegaba a la estación La Rinconada, donde se hace la conexión con el Metro de Caracas.

El hecho habría ocurrido alrededor de las 1:30 de la tarde y requirió la presencia de las autoridades para desalojar el lugar y atender a varias personas que resultaron heridas durante el siniestro.

LEA TAMBIÉN: FOTOS: DECENAS DE PERSONAS RESULTARON EVACUADAS EN CATIA POR ROTURA DE TUBERÍA MATRIZ QUE AFECTÓ AL MENOS A 15 VIVIENDAS

Funcionarios de los Bomberos de Caracas, PC, PNB y GNB activaron el operativo tras el descarrilamiento, donde lograron rescatar al conductor del tren, que quedó atrapado tras el incidente y acordonar la estación para controlar la emergencia.

El servicio habría quedado suspendido indefinidamente y se anunció la activación de rutas de transporte superficial para Los Valles del Tuy.

Hasta el momento se desconoce la cifra exacta de heridos, ni cuando reactivarán nuevamente la importante ruta férrea que conecta diariamente a miles de personas de los valles mirandinos con la capital del país.

#Venezuela | La tarde de este domingo un tren de los Valles del Tuy se descarriló y terminó chocando cuando llegaba a la estación La Rinconada, donde se hace la conexión con el Metro de Caracas. 📹 Videos y fotos: RRSShttps://t.co/guBMaJT00w pic.twitter.com/ZqfdBFlrIq — Caraota Digital (@CaraotaDigital) March 15, 2026

#15Mar #Caracas #Metro @calbertoa: Así quedó el tren que se estrelló en la salida de la Estación Caracas (La Rinconada) pasadas la 01:30 pm de este domingo. A esta hora diversas ambulancias se encuentran atendiendo los heridos. pic.twitter.com/D3tLaUPGc8 — Reporte Ya (@ReporteYa) March 15, 2026

🇻🇪 #ÚltimaHora Bomberos de Caracas, PC, PNB y GNB activaron un operativo tras el descarrilamiento de un tren en la estación La Rinconada. Los equipos lograron rescatar al conductor atrapado, atender a los heridos y desalojar la estación para controlar la emergencia #Ferrocarril pic.twitter.com/DScLxkM4p4 — Noticia058 (@Noticia058) March 15, 2026