Una discusión terminó en tragedia familia: Murió apuñalado por su cuñado mientras defendía a su hermana en Guarenas

Un hombre perdió la vida luego de que su cuñado lo apuñalara en el cuello mientras intentaba defender a su hermana durante una discusión ocurrida en un apartamento en Guarenas.

Los hechos ocurrieron en el piso 4 del edificio Esparki, perteneciente al conjunto residencial Las Islas. La víctima quedó identificada como Alember José Leota Marrero, de 29 años. Mientras que el asesino responde al nombre de Breykel Jesús Barboza Miranda, de 19 años.

Aparentemente Breykel estaba teniendo una fuerte discusión con su pareja, Valentina Alejandra Navas Marrero, de 18 años. En ese momento Alember intervino para defender a su hermana, por lo cual Breykel tomó un cuchillo y en un descuido de su cuñado se abalanzó sobre él agrediéndolo a nivel del cuello.

La víctima, herida de gravedad, logró salir del apartamento y llegar a la planta baja, donde los vecinos al verlo desangrándose lo ayudaron y trasladaron a un centro de salud local. Los galenos informaron que sufrió una herida de siete centímetros en la garganta, por lo que falleció poco después de ingresar al centro asistencial.

Mientras tanto, el agresor intentó escapar, pero poco después una comisión de la Policía Municipal de Plaza logró detenerlo y privarlo de libertad.

Alember Leota se desempeñaba como mototaxista y había regresado al país tras vivir más de seis años en Perú. El hombre vivía en un apartamento junto a su hermana.

Mientras tanto, Breykel Barboza quedó a la disposición de la Fiscalía 30 del Ministerio Público (MP) del estado Miranda.