Indignación en Barquisimeto: Joven murió atropellada por sujeto que hacía ‘motopituetas’ en una avenida

La ciudad de Barquisimeto, estado Lara, se ha visto conmocionada por la muerte de una joven de 19 años, identificada como Andrea Sofía Rodríguez Vargas, quien fue atropellada por un sujeto que hacía ‘motopiruetas’ en plena vía.

Los hechos se dieron el sábado en la calle 59 entre carreras 13A y 13B, en el oeste de Barquisimeto. De acuerdo a medios regionales, Rodríguez estaba en esta vía de importante tránsito peatonal y vehicular cuando fue impactada por una motocicleta.

Reportes extraoficiales indican que el sujeto estaba haciendo ‘motopiruetas’ a alta velocidad cuando ocurrió el siniestro. El conductor habría perdido el control del vehículo y esta impactó a Rodríguez.

El sujeto saltó de la moto antes del impacto, aunque no hay mayores detalles sobre sus lesiones. Aparentemente, el hombre se encuentra en manos de las autoridades, que continuarán con los procedimientos correspondientes.

CONMOCIÓN POR RODRÍGUEZ

Rodríguez resultó gravemente herida en el siniestro y fue auxiliada por los peatones. Luego fue traslada de emergencia hasta un centro de salud, pero falleció producto de un infarto derivado de sus lesiones.

La muerte de la joven generó gran conmoción en la capital larense. Rodríguez era la menor de siete hermanos y estudiaba medicina en la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), además de hacer actividad parroquial.

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El caso de Rodríguez dejó en evidencia, una vez más, el riesgo que representan las ‘motopiruetas’ en vías públicas. A pesar de las autoridades han detenido a algunos practicantes, todavía es habitual ver estas acciones en distintas ciudades.