EN FOTOS: Incendio en tanquilla eléctrica dejó un herido en El Recreo, el fuego afectó a varios vehículos

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
3 Min de Lectura
incendio

Una persona resultó herida luego de registrarse un fuerte incendio durante la noche de este jueves en la avenida Casanova, Residencias Belloral, en la parroquia El Recreo de Caracas.

«Un incendio se registró en una acometida eléctrica subterránea, propagándose hacia dos vehículos y una moto que se encontraban aparcadas en el lugar», informó el comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas, Pablo Antonio Palacios.

Luto en Zulia: Maestra murió mientras protegía a sus hijos de un tiroteo, una bala perdida le dio en la cabeza
Aberrado abusó sexualmente de dos niñas en Caracas, y además les robó unos dólares
Impactante video: Inundación repentina arrasó con un pueblo en India, van cuatro muertos y varios desaparecidos

A través de redes sociales, empezaron a circular varios videos donde quedó evidencia que hubo una fuerte explosión antes del posterior incendio.

En las publicaciones se aprecia la presencia de los funcionarios de los bomberos en el sitio combatiendo las llamas.

Con respecto al hombre herido, indicó que responde al nombre de Yamandu Botella. «Sufrió quemaduras a nivel facial y Tx en clavícula, producto de caída de su mismo nivel».

Los uniformados brindaron la atención prehospitalaria a la persona lesionada para su posterior traslado en una ambulancia privada al hospital Dr. Domingo Luciani.

Mientras tanto, realizaron labores de combate y extinción de las llamas, mitigando el riesgo existente en la zona.

«Fue necesaria la activación del personal de Corpoelec, el investigador de incendios y otros siniestros del Cuerpo de Bomberos de Caracas», acotó Palacios.

