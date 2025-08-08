EN FOTOS: Incendio en tanquilla eléctrica dejó un herido en El Recreo, el fuego afectó a varios vehículos

Una persona resultó herida luego de registrarse un fuerte incendio durante la noche de este jueves en la avenida Casanova, Residencias Belloral, en la parroquia El Recreo de Caracas.

«Un incendio se registró en una acometida eléctrica subterránea, propagándose hacia dos vehículos y una moto que se encontraban aparcadas en el lugar», informó el comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas, Pablo Antonio Palacios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gral.(B) Pablo Antonio Palacios Salazar (@cpablopalacios)

A través de redes sociales, empezaron a circular varios videos donde quedó evidencia que hubo una fuerte explosión antes del posterior incendio.

En las publicaciones se aprecia la presencia de los funcionarios de los bomberos en el sitio combatiendo las llamas.

Situación confusa está ocurriendo en la Parroquia El Recreo, aparentemente explosión afectó a carros estacionados. En la Av. Humboldt autoridades en el lugar. Información en desarrollo. Caracas Venezuela #7Ago pic.twitter.com/byBxvDAo5E — Oeste News 📲 (@OesteNews25) August 8, 2025

Con respecto al hombre herido, indicó que responde al nombre de Yamandu Botella. «Sufrió quemaduras a nivel facial y Tx en clavícula, producto de caída de su mismo nivel».

Los uniformados brindaron la atención prehospitalaria a la persona lesionada para su posterior traslado en una ambulancia privada al hospital Dr. Domingo Luciani.

Afortunadamente ya llegaron los Bomberos vecinos de la zona muy preocupados el panorama no está claro. Hora: 21:00

Fecha: 08 de agosto de 2025

Lugar: Edificio cerca de la Av. Casanova, Bello Monte / Sábana Grande #ElRecreo Caracas

Hay mucha gente gritando asustada pic.twitter.com/igjJuihcy6 — Oeste News 📲 (@OesteNews25) August 8, 2025

Mientras tanto, realizaron labores de combate y extinción de las llamas, mitigando el riesgo existente en la zona.

«Fue necesaria la activación del personal de Corpoelec, el investigador de incendios y otros siniestros del Cuerpo de Bomberos de Caracas», acotó Palacios.