Conmoción en Caracas: Tuvo una discusión con su novia y la lanzó por la ventana del apartamento

Las autoridades policiales capturaron este viernes a un joven de 27 años, identificado como Yinder Eduardo Ramos Vásquez, por arrojar a su novia por la ventana de un apartamento en la urbanización La Urbina, en el este de Caracas.

Los hechos se dieron en la madrugada de este viernes en una vivienda de la invasión Darío Vivas, en la calle 3 de La Urbina. De acuerdo al reportero de sucesos, Román Camacho, la víctima fue una joven de 24 años, la novia de Ramos.

Reportes preliminares indican que la pareja, que llevaba un año y medio de relación, estaba en el apartamento en que vivían juntos. En medio de la madrugada, se desató una discusión entre Ramos y la joven por celos.

Ramos habría tomado el celular de la mujer y comenzó a revisarlo. La discusión siguió escalando hasta que el sujeto, supuestamente, optó cagar a la joven y la lanzó por la ventana del apartamento, ubicado en el tercer piso.

Por si fuera poco, Ramos bajó hasta la calle y llevó cargada a la víctima hasta el apartamento. La joven, mientras tanto, estaba gritando y pedía ayuda a los vecinos.

CAPTURA DE RAMOS

Los habitantes de la zona se percataron de la brutal agresión y alertaron a las autoridades. Funcionarios de la Policía Municipal de Sucre se desplazaron hasta la escena del crimen para controlar la situación.

Ramos, aparentemente, no permitió que los agentes ingresaran a la vivienda para auxiliar a la joven. Sin embargo, luego de 15 minutos de diálogos, dejó que los funcionarios entraran.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EN MONAGAS: CEGADO POR LOS CELOS ARREMETIÓ CONTRA SU EXPAREJA Y LE CAUSÓ UNA SEVERA AMPUTACIÓN, SUS VECINOS ENFURECIERON

La joven fue trasladada de emergencia al Hospital Doctor Domingo Luciani, en El Llanito, en donde fue diagnosticada de múltiples fracturas. Por su parte, Ramos, quien cuenta con registros policiales por lesiones personales y resistencia a la autoridad, fue detenido y puesto a la orden del Ministerio Público.