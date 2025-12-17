VIRAL: Se subió al un aro de baloncesto para hacer twerking pero todo terminó mal y acabó en el hospital

Una mujer sufrió una fuerte caída mientras se encontraba haciendo twerking sobre una canasta de baloncesto en una barriada popular de Quezon City, Filipinas.

En un video que rápidamente se ha hecho viral, se puede ver como la mujer escala por el poste y luego pasa por encima del tablero, para finalmente pararse sobre el aro, mientras las demás personas en el lugar la alentaban.

Al momento del incidente estaba vestida con una camiseta naranja y falda a cuadros. Cuando parecía que tenía todo controlado empezó a hacer el popular baile sobre el aro de baloncesto, sin embargo, la tragedia se hizo presente sin previo aviso.

El poste, que parecía fijado al suelo, cayó repentinamente hacia la multitud, tirándola también al suelo. Algunas personas atendieron a la mujer en el suelo.

Basketball Hoop COLLAPSES During Dance 😱 | Philippines Narrow Escape Philippines me ek young lady basketball pole par chadhkar hoop par dance kar rahi thi.

Por suerte la estructura metálica no aplastó a ninguno de los presentes. El video termina abruptamente, sin ninguna prueba de si está bien o no. La mujer parece aturdida mientras intenta reincorporarse lentamente.

Por suerte la estructura metálica no aplastó a ninguno de los presentes. El video termina abruptamente, sin ninguna prueba de si está bien o no. La mujer parece aturdida mientras intenta reincorporarse lentamente.

Medios locales indicaron que se torció el tobillo, pero tras su traslado a un centro médico los médicos confirmaron que no tenía fracturas y se encontraba estable.