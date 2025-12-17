Mundo

VIRAL: Se subió al un aro de baloncesto para hacer twerking pero todo terminó mal y acabó en el hospital

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
mujer

Una mujer sufrió una fuerte caída mientras se encontraba haciendo twerking sobre una canasta de baloncesto en una barriada popular de Quezon City, Filipinas.

En un video que rápidamente se ha hecho viral, se puede ver como la mujer escala por el poste y luego pasa por encima del tablero, para finalmente pararse sobre el aro, mientras las demás personas en el lugar la alentaban. 

Leer Más

Víctimas de violación de DDHH en Venezuela hablarán ante la CPI este 7Nov
IMÁGENES IMPACTANTES | Incendio en Tenerife está fuera de control: La zona será declarada como «catastrófica»
Costa Rica advierte a quienes tuvieron «vínculos» y negocios con Venezuela: «Pongan sus barbas en remojo»

Al momento del incidente estaba vestida con una camiseta naranja y falda a cuadros. Cuando parecía que tenía todo controlado empezó a hacer el popular baile sobre el aro de baloncesto, sin embargo, la tragedia se hizo presente sin previo aviso. 

LEA TAMBIÉN: UN SEGUNDO AVIÓN EVITA UNA COLISIÓN CON AERONAVE MILITAR DE EEUU CERCA DE VENEZUELA

El poste, que parecía fijado al suelo, cayó repentinamente hacia la multitud, tirándola también al suelo. Algunas personas atendieron a la mujer en el suelo.

Por suerte la estructura metálica no aplastó a ninguno de los presentes. El video termina abruptamente, sin ninguna prueba de si está bien o no. La mujer parece aturdida mientras intenta reincorporarse lentamente. 

Medios locales indicaron que se torció el tobillo, pero tras su traslado a un centro médico los médicos confirmaron que no tenía fracturas y se encontraba estable.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Denunciaron que adolescente detenido en enero fue condenado a 10 años de cárcel por terrorismo
Venezuela
Balvin
J Balvin reveló que sufrió un infarto en pleno concierto en Medellín, esto dijo el médico
Caraota Show
"El pueblo de la Guayana Esequiba participó masivamente": Padrino López tildó de "históricos" los comicios de este 25May
«No nos intimidan»: Padrino López dice que bloqueo de EEUU a buques petroleros «demuestra una radical desesperación»
Venezuela