VIDEOS: Siguen las protestas por apagones y falta de comida en Cuba, manifestantes atacaron sede del Partido Comunista en Morón

(EFE).- Al menos cinco personas fueron detenidas este sábado en Morón (centro de Cuba) en unos incidentes violentos, donde los manifestantes atacaron la sede del Partido Comunista, tras una protesta antigubernamental por los prolongados apagones y la escasez de alimentos en la isla, informó el medio oficial Invasor.

Según múltiples testimonios, varios centenares de personas se concentraron en la noche del viernes en Morón tras más de un día entero sin corriente eléctrica en sus domicilios, fruto de la crisis energética del país, recientemente agravada por el bloqueo petrolero de EEUU.

Los manifestantes de distintas edades recorrieron de forma pacífica algunas calles de la ciudad, golpeando cazuelas y con las linternas de sus teléfonos encendidas y en alto porque Morón se encontraba sumido en la oscuridad por los apagones.

Los participantes gritaban lemas como «¡Corriente y comida!», «¡Libertad!», «¡Pongan la corriente!», «¡Patria y Vida!» y «¡Abajo la dictadura!», además de algunos insultos contra el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, según distintos videos en redes sociales.

Entonces llegaron a la sede municipal del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) para interpelar a las autoridades.

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Allí la tensión fue escalando hasta que un grupo reducido de personas lanzó piedras contra la sede del partido, entró dentro del inmueble provocando destrozos y organizó una hoguera de grandes dimensiones frente a la puerta, al parecer con materiales extraídos del interior.

Equipos especiales del Ministerio del Interior cargaron contra las personas congregadas frente a la sede del partido.

En ese momento se llevaron a cabo las detenciones y se oyeron ruidos similares a disparos. Varios testimonios informaron de heridos.

El diario Invasor indicó que también se reportaron «afectaciones» en una farmacia y en una filial de la cadena estatal de tiendas Caribe.

Desde esos momentos y durante horas la cobertura móvil en Morón dejó de funcionar. La ONG Justicia 11J denunció «un posible apagón de internet» en la localidad.

El incremento de los apagones en semanas recientes ha atizado el descontento social en Cuba y durante los últimos días se han registrado pequeñas protestas y cacerolazos en diversas ciudades del país, principalmente en La Habana. EFE