VIDEO VIRAL: El heroico viaje de una madre venezolana para rescatar a su hijo que cayó en la indigencia en Perú

El amor de una madre puede mover fronteras. Así quedó reflejado con el caso de una venezolana que viajó hasta Perú cuando se enteró de que su hijo había terminado en la indigencia en las calles de Lima.

El joven venezolano había sufrido una ruptura amorosa, de acuerdo al medio Infobae. En medio de la desesperación, el migrante no tuvo más opción que comenzar a deambular por las calles de la capital peruana, pidiendo comida entre los comercios.

La madre del migrante no sabía del estado de su hijo desde hace cuatro años. Toda su situación salió a la luz cuando un grupo de buenos samaritanos decidió ayudar al migrante e investigaron su familia.

Este grupo contactó con la madre para informarle sobre el deplorable estado en el que se encontraba su hijo. En tal sentido, organizar un reencuentro entre ambos, tras pasar varios años sin verse.

MADRE LLEGÓ DE SORPRESA

Los buenos samaritanos organizaron el reencuentro a detalles para que el joven venezolano no supiera que su madre lo esperaba. Por tanto, lo llevaron a un restaurante bajo la excusa de compartir una comida.

En el video viral se aprecia que el joven venezolano llega al restaurante y vi a su madre sentada frente a una mesa. De inmediato la abrazó, pero la sorpresa fue tan grande que estuvo a punto de desmayarse.

¡El amor de una madre todo lo puede! La Y lo ocurrido con un venezolano en Chiclayo, al noroeste de Perú, es una muestra del alcance de esta frase.

Llevaba 4 años viviendo en la indigencia de este pueblo costero tras sufrir una decepción amorosa cuando la semana pasada, y gracias… pic.twitter.com/3KFwd34DzO — freddyzur (@freddyzur) April 12, 2025



«Mi mamá me vino a buscar. Me he quedado sorprendido. Si Dios quiere, mañana salgo para Venezuela, voy a regresar a mi casa, mi hogar, y bueno, decidí ser una nueva persona», dijo el joven.

El video comenzó a circular en redes sociales y decenas de internautas alabaron a la madre por nunca abandonar a su hijo. Además, destacaron la empatía y ayuda desinteresada de los buenos samaritanos.