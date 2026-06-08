VIDEOS: Fuerte sismo sacudió Cuba y Florida, cerraron sede del gobierno del condado de Miami-Dade

Un terremoto de magnitud 6.1 sacudió este lunes, 8 de junio, el occidente de Cuba y sus efectos también se sintieron en varias zonas del sur de Florida (EEUU), donde las autoridades ordenaron el cierre preventivo de la sede del gobierno del condado de Miami-Dade y suspendieron temporalmente algunos servicios de transporte.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento telúrico ocurrió alrededor de las 2:00 de la tarde y tuvo su epicentro en el mar, a unos 117 kilómetros al oeste-noroeste de Mantua, en la provincia cubana de Pinar del Río.

Inicialmente, la agencia había reportado una magnitud de 6.4, pero posteriormente ajustó la cifra a 6.1.

Asimismo, el Servicio Meteorológico Nacional en Miami informó haber recibido múltiples reportes de personas que percibieron ligeros temblores en distintas zonas del suroeste de Florida. Además, se aclaró que el sismo no generó amenaza de tsunami para la región.

De acuerdo con lo reseñado por El Nuevo Herald, algunos residentes describieron la experiencia como una breve sacudida que los tomó por sorpresa.

«Se sintió como un sacudón», dijo Emily Zager, de 38 años, de West Palm Beach, y añadió que al principio pensó que había tomado demasiado café cuando ocurrió, pero consultó los sismos del día y confirmó sus sospechas.

Shaking from the recent M6.1 earthquake offshore of Cuba was felt in Florida, where earthquakes are not commonly felt. Did you feel it? (If you're in the area and did not feel it, that's data too!)https://t.co/qpvppLHKj2 pic.twitter.com/poFijbHQ7d — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) June 8, 2026

CIERRE DE SEDES GUBERNAMENTALES

De hecho, el sismo también obligó a cerrar la sede del gobierno del condado de Miami-Dade y paralizó brevemente el sistema ferroviario del condado. Todo después de que los empleados informaran haber sentido sacudidas en el Stephen P. Clark Government Center —sede administrativa y centro de transporte—, ubicado en el centro de Miami.

Las autoridades administrativas cerraron el edificio Clark Center, de 29 plantas, poco después de las 2:00 de las tardes debido a «reportes de sacudidas en el edificio», según un correo electrónico del condado publicado en redes sociales.

Casi al mismo tiempo, el Departamento de Transporte y Obras Públicas del condado anunció la suspensión temporal del servicio de Metrorail y Metromover —dos sistemas ferroviarios elevados con estaciones dentro del Clark Center— debido a una «interrupción del servicio en la estación Government Center».

➜] #Actualización

🇨🇺 #Sismo #Cuba Noroccidental [6.1 Mw – USGS] 🗺 De acuerdo al mapa de reportes por usuarios de #EMSC, el fenómeno sísmico derivó un radio de percepción que se extiende hasta 800 km de distancia respecto a la zona epicentral, que incluye regiones como: • 🇺🇸… pic.twitter.com/hazkrkjkiF — SASSLA (@SasslaMx) June 8, 2026

EL TEMBLOR EN CUBA Y MÉXICO

En Cuba, el temblor fue percibido en las provincias de Pinar del Río, La Habana y la Isla de la Juventud, según reportó el medio Cubadebate.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas ni daños materiales de consideración. Sin embargo, las autoridades cubanas mantienen el monitoreo de la situación en una región que, aunque menos activa que el oriente del país, también registra eventos sísmicos de manera ocasional.

También en algunas regiones de México, como en la península de Yucatán, reportaron temblores usuarios de las redes sociales.

🟤 Un sismo de magnitud 6.4 frente a las costas de Cuba se sintió en varios municipios de Yucatán, entre ellos Mérida, Ticul y Tizimín. No se reportan daños. Aunque la Península de Yucatán no suele registrar movimientos sísmicos frecuentes, habitantes reportaron haber sentido… pic.twitter.com/nsRvHsEoIS — Sofía García Guzmán (@SofiGarciaMX) June 8, 2026