Terror en Indonesia: Los azotaron en público por tener relaciones sexuales

Dos jóvenes, de 18 y 24 años, fueron condenados a recibir decenas de latigazos en público por tener relaciones homosexuales en la provincia de Aceh, en Indonesia, que se rige por la sharia, la ley islámica.

El caso se remonta hasta el pasado 7 de noviembre, cuando los jóvenes fueron descubiertos por unos vecinos y los sacaron desnudos de una habitación. El caso quedó en manos de un tribunal de la sharia.

Medios internacionales indicaron que los jóvenes fueron condenados a recibir, respectivamente, 80 y 85 latigazos. El castigo fue llevado a cabo este jueves en un parque público frente a decenas de personas.

Dois homens universitários foram açoitados publicamente nesta quinta-feira (26) na província conservadora de Aceh, na Indonésia, após serem condenados por manter relações sexuais, segundo um tribunal que aplica a lei islâmica no local. 📹 Reprodução: AFP

📺 Confira na JP News e… pic.twitter.com/fVAeeiR164 — Jovem Pan News (@JovemPanNews) February 27, 2025



Las autoridades locales permitieron que varios periodistas estuvieran presentes en el castigo. En tal sentido, se tomaron varias imágenes en las que se ve a un hombre enmascarado azotando a los jóvenes.

JÓVENES TUVIERON AGRAVANTES

El panel de jueces islámicos encargado del caso determinaron que los jóvenes eran culpables. Además, consideraron como agravante que ambos eran musulmanes, de manera que debían respetar la sharia.

El tribunal no consideró el castigo mayor, de 100 latigazos o 100 meses de prisión, porque los jóvenes no tenían antecedentes penales. También destacó que los acusados «prometieron no repetir sus acciones».

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: INSÓLITA BODA: NOVIO QUE LLEGÓ BORRACHO Y CONFUNDIÓ A SU PROMETIDA, TERMINÓ DEMANDADO

🇮🇩 Azotan a dos hombres públicamente en Indonesia En la provincia Aceh, dos jóvenes fueron azotados públicamente por mantener relaciones sexuales entre sí. Este lugar se caracteriza por ser conservador puesto que rige la sharía islámica. pic.twitter.com/YoCK7PZriO — Sepa Más (@Sepa_mass) February 27, 2025



Human Right Watch recordó que la homosexualidad no es ilegal, según las leyes de Indonesia. Sin embargo, en la región de Aceh se aplica la sharia, la cual considera esta clase de relaciones como un delito llamado «liwat».

Lo ocurrido con los dos jóvenes conmocionó a miles de personas. Para Human Right Watch se una violación de derechos humanos, a la vez que evidencia que en Indonesia «existe un entorno cada vez más hostil para la comunidad gay».