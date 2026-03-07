Revelan que María Corina se reunió nuevamente con Trump en la Casa Blanca, de esto habrían hablado

La líder opositora, María Corina Machado, se reunió nuevamente en la Casa Blanca con el presidente de EEUU, Donald Trump, reveló este sábado el medio colombiano Caracol Noticias.

Presuntamente, el encuentro tuvo una duración de 90 minutos y también participaron el secretario de Estado, Marco Rubio, y la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles. Todos ellos escucharon directamente el plan de Machado sobre la hoja de ruta política para Venezuela.

En dicha conversación, se trataron los planes de transición y una eventual convocatoria a elecciones en Venezuela.

Posteriormente, el equipo de comunicación de María Corina Machado confirmó a Caraota Digital el encuentro: «Sí. Confirmamos la reunión. Fue una reunión privada y extensa de trabajo donde se discutieron los próximos pasos para avanzar a la transición en Venezuela. Su contenido es confidencial y solo lo manejan quienes estuvieron allí presentes».

LE PIDEN PACIENCIA A MACHADO

Durante las últimas semanas, María Corina Machado ha sostenido una intensa agenda en EEUU. Esto, con el fin de impulsar un proceso electoral que legitime un nuevo orden democrático en Venezuela.

Pese a lo anterior, desde la administración del presidente Donald Trump le transmitieron un mensaje claro y directo: «paciencia».

Las fuentes consultadas por Caracol Radio señalaron que Washington considera necesario priorizar la estabilización política en el país. Asimismo, consideran conveniente dejar margen de maniobra al gobierno de Delcy Rodríguez, dado que este todavía controla parte del aparato estatal, antes de proseguir hacia una convocatoria de elecciones.

De igual manera, los informantes le dijeron a Caracol que funcionarios de la Casa Blanca citaron a María Corina Machado para un próximo encuentro. Este estaría pautado para dentro de dos o tres semanas.