Premios Grammy: Rawayana fue nominado con «Astropical» y Bad Bunny hizo historia por esta razón

La banda venezolana Rawayana fue nominada para los Premios Grammy. La Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación anunció que la agrupación competirá por el Mejor Álbum Latino de Rock o Música Alternativa.
El último álbum de Rawayana «Astropical» junto a Bomba Estéreo fue incluido en la prestigiosa lista de nominados.
Sin embargo, tendrá que competir con «Genes Rebeldes» de Aterciopelados; «Papota» de Ca7Riel y Paco Amoroso; «Novela» de Fito Páez; y «Algorhythm» de Los Wizzards.
Tras conocer su nominación, la banda venezolana se pronunció en sus redes. «Que viva la Gran Colombia, que viva Venezuela y Colombia. Estamos de nuevo B2B en los Grammy, ahora le toca a Astropical», indicó el grupo.
BAD BUNNY HACE HISTORIA EN LOS GRAMMY
Bad Bunny continúa ampliando su racha de éxitos y es que el artista recibió seis nominaciones a los premios Grammy 2026.
Además, hizo historia como el primer artista latino en figurar en las tres categorías principales en un mismo año: álbum del año, por DeBÍ TiRAR MáS FOToS, y canción del año y grabación del año, por “DtMF”.
También está nominado a mejor álbum de música urbana, mejor interpretación de música global por “EoO”, y mejor portada de álbum como el propio director de arte de la carátula del disco.
LA LISTA DE NOMINADOS
Álbum del Año
- “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” – Bad Bunny
- “SWAG” – Justin Bieber
- “Man’s Best Friend” – Sabrina Carpenter
- “Let God Sort Em Out” – Clipse, Pusha T & Malice
- “MAYHEM” – Lady Gaga
- “GNX” – Kendrick Lamar
- “MUTT” – Leon Thomas
- “CHROMAKOPIA” – Tyler, The Creator
Mejor Artista Nuevo
- Olivia Dean
- KATSEYE
- The Marias
- Addison Rae
- sombr
- Leon Thomas
- Alex Warren
- Lola Young
Grabación del Año
- “DtMF” – Bad Bunny
- “Manchild” – Sabrina Carpenter
- “Anxiety” – Doechii
- “WILDFLOWER” – Billie Eilish
- “Abracadabra” – Lady Gaga
- “luther” – Kendrick Lamar With SZA
- “The Subway” – Chappell Roan
- “APT.” – ROSÉ, Bruno Mars
Canción del Año
- “Abracadabra” – Lady Gaga
- “Anxiety” – Doechii
- “APT.” – Bruno Mars and Rosé
- “DtMF” – Bad Bunny
- “Golden” – KPop Demon Hunters
- “luther” – Kendrick Lamar With SZA
- “Manchild” – Sabrina Carpenter
- “WILDFLOWER” – Billie Eilish
Álbum Pop Vocal
- “SWAG” – Justin Bieber
- “Man’s Best Friend” – Sabrina Carpenter
- “Something Beautiful” – Miley Cyrus
- “MAYHEM” – Lady Gaga
- “I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2)” – Teddy Swims
Mejor Interpretación Pop Solista
- “Daisies” — Justin Bieber
- “Manchild” — Sabrina Carpenter
- “Disease” — Lady Gaga
- “The Subway” — Chappell Roan
- “Messy” — Lola Young
Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo
- “Defying Gravity” – Cynthia Erivo & Ariana Grande
- “Golden [From “KPop Demon Hunters”]” – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami
- “Gabriela” – Katseye
- “APT.” – Rosé, Bruno Mars
- “30 for 30” – SZA With Kendrick Lamar
Álbum Rock
- “Private Music” — Deftones
- “I Quit” — Haim
- “From Zero” — Linkin Park
- “Never Enough” — Turnstile
- “Idols” — Yungblud
Canción Rock
- “As Alive as You Need Me to Be” – Trent Reznor y Atticus Ross, compositores (Nine Inch Nails)
- “Caramel” – Vessel1 y Vessel2, compositores (Sleep Token)
- “Glum” – Daniel James y Hayley Williams, compositores (Hayley Williams)
- “Never Enough” – Daniel Fang, Franz Lyons, Pat McCrory, Meg Mills y Brendan Yates, compositores (Turnstile)
- “Zombie” – Dominic Harrison y Matt Schwartz, compositores (Yungblud)
Mejor álbum de música alternativa
- Sable, Fable – Bon Iver
- Songs of a Lost World – The Cure
- Don’t Tap the Glass – Tyler, the Creator
- Moisturizer – Wet Leg
- Ego Death at a Bachelorette Party – Hayley Williams
Mejor Álbum Rap
- “Let God Sort Em Out” – Clipse, Pusha T & Malice
- “Glorious” – GloRilla
- “God Does Like Ugly” – JID
- “GNX” – Kendrick Lamar
- “Chromakopia” – Tyler, the Creator
Canción de rap
- “Anxiety” — Jaylah Hickmon, compositora (Doechii)
- “The Birds Don’t Sing” — Gene Elliott Thornton Jr., Terrence Thornton, Pharrell
- Williams y Stevie Wonder, compositores (Clipse, Pusha T y Malice con John Legend y Voices of Fire)
- “Sticky” — Aaron Bolton, Dudley Alexander Duverne, Gloria Woods, Dwayne Carter, Jr., Janae Wherry, Tyler Okonma y Rex Zamor, compositores (Tyler, the Creator con GloRilla, Sexyy Red y Lil Wayne)
- “TGIF” — Lucas Alegria, Dillon Brophy, Yakki Davis, Gloria Woods, Jess Jackson, Ronnie Jackson, Mario Mims y Jorge M. Taveras, compositores (GloRilla)
- “TV Off” — Jack Antonoff, Larry Jayy, Kendrick Lamar, Dijon McFarlane, Sean Momberger, Mark Anthony Spears y Kamasi Washington, compositores (Kendrick Lamar con Lefty Gunplay)
Mejor álbum dance/electrónico
- Eusexua — FKA Twigs
- Ten Days — Fred Again..
- Fancy That — PinkPantheress
- Inhale / Exhale — Rüfüs Du Sol
- F*** U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3 — Skrillex
Mejor canción de R&B
- “Folded” — Darius Dixson, Andre Harris, Kehlani Parrish, Donovan Knight, Don Mills, Khris Riddick-Tynes y Dawit Kamal Wilson, compositores (Kehlani)
- “Heart of a Woman” — David Bishop y Summer Walker, compositores (Summer Walker)
- “It Depends” — Nico Baran, Chris Brown, Ant Clemons, Ephrem Lopez Jr., Ryan Press, Bryson Tiller, Elliott Trent y Dewain Whitmore Jr., compositores (Chris Brown con Bryson Tiller)
- “Overqualified” — James John Abrahart Jr. y Durand Bernarr, compositores (Durand Bernarr)
- “Yes It Is” — Jariuce Banks, Lazaro Andres Camejo, Mike Hector, Peter Lee Johnson, Rodney Jones Jr., Ali Prawl y Leon Thomas, compositores (Leon Thomas)
Álbum de R&B
- Beloved — Giveon
- Why Not More? — Coco Jones
- The Crown — Ledisi
- Escape Room — Teyana Taylor
- Mur — Leon Thomas
Mejor canción country
- “Bitin’ List” — Tyler Childers, compositor (Tyler Childers)
- “Good News” — Michael Ross Pollack, Sam Elliot Roman y Jacob Torrey, compositores (Shaboozey)
- “I Never Lie” — Carson Chamberlain, Tim Nichols y Zach Top, compositores (Zach Top)
- “Somewhere Over Laredo” — Andy Albert, Trannie Anderson, Dallas Wilson y Lainey Wilson, compositores (Lainey Wilson)
- “A Song to Sing” — Jenee Fleenor, Jesse Frasure, Miranda Lambert y Chris Stapleton, compositores (Miranda Lambert y Chris Stapleton)
Mejor álbum de country tradicional
- Dollar a Day — Charley Crockett
- American Romance — Lukas Nelson
- Oh What a Beautiful World — Willie Nelson
- Hard Headed Woman — Margo Price
- Ain’t in It for My Health — Zach Top
Álbum de country contemporáneo
- Patterns — Kelsea Ballerini
- Snipe Hunter — Tyler Childers
- Evangeline vs. the Machine — Eric Church
- Beautifully Broken — Jelly Roll
- Postcards From Texas — Miranda Lambert
Mejor álbum de pop latino
- Cosa Nuestra – Rauw Alejandro
- Bogotá (Deluxe) – Andrés Cepeda
- Tropicoqueta – Karol G
- Cancionera – Natalia Lafourcade
- ¿Y ahora qué? – Alejandro Sanz
Mejor álbum de música urbana
- DeBÍ TIRAR MÁS FOTOS — Bad Bunny
- Mixteip — J Balvin
- FERXXO VOL X: Sagrado — Feid
- NAIKI — Nicki Nicole
- EUB DELUXE — Trueno
- SINFÓNICO (En Vivo) —Yandel
Banda sonora para medios visuales (incluye cine y televisión)
- How to Train Your Dragon – John Powell, composer
- Severance: Season 2 – Theodore Shapiro, composer
- Sinners – Ludwig Göransson, composer
- Wicked – John Powell & Stephen Schwartz, composers
- The Wild Robot – Kris Bowers, composer
Mejor canción escrita para mediops visuales
- “As Alive as You Need Me to Be” – “Tron: Ares”
- “Golden” – “KPop Demon Hunters”
- “I Lied to You” – “Sinners”
- “Never Too Late” – “Elton John: Never Too Late”
- “Pale, Pale Moon” – “Sinners”
- “Sinners” – “Sinners”
Mejor video musical
- “Young Lion” — Sade
- “Manchild” — Sabrina Carpenter
- “So Be It” — Clipse
- “Anxiety” — Doechii
- “Love” — OK Go