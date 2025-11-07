Mundo

Premios Grammy: Rawayana fue nominado con «Astropical» y Bad Bunny hizo historia por esta razón

Kharelys Mendez
La banda venezolana Rawayana fue nominada para los Premios Grammy. La Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación anunció que la agrupación competirá por el Mejor Álbum Latino de Rock o Música Alternativa.

El último álbum de Rawayana «Astropical» junto a Bomba Estéreo  fue incluido en la prestigiosa lista de nominados.

Sin embargo, tendrá que competir con «Genes Rebeldes» de Aterciopelados; «Papota» de Ca7Riel y Paco Amoroso; «Novela» de Fito Páez; y «Algorhythm» de Los Wizzards.

Tras conocer su nominación, la banda venezolana se pronunció en sus redes. «Que viva la Gran Colombia, que viva Venezuela y Colombia. Estamos de nuevo B2B en los Grammy, ahora le toca a Astropical», indicó el grupo.

BAD BUNNY HACE HISTORIA EN LOS GRAMMY

Bad Bunny continúa ampliando su racha de éxitos y es que el artista recibió seis nominaciones a los premios Grammy 2026.

Además, hizo historia como el primer artista latino en figurar en las tres categorías principales en un mismo año: álbum del año, por DeBÍ TiRAR MáS FOToS, y canción del año y grabación del año, por “DtMF”.

También está nominado a mejor álbum de música urbana, mejor interpretación de música global por “EoO”, y mejor portada de álbum como el propio director de arte de la carátula del disco.

LA LISTA DE NOMINADOS 

Álbum del Año

  • “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” – Bad Bunny
  • “SWAG” – Justin Bieber
  • “Man’s Best Friend” – Sabrina Carpenter
  • “Let God Sort Em Out” – Clipse, Pusha T & Malice
  • “MAYHEM” – Lady Gaga
  • “GNX” – Kendrick Lamar
  • “MUTT” – Leon Thomas
  • “CHROMAKOPIA” – Tyler, The Creator

Mejor Artista Nuevo

  • Olivia Dean
  • KATSEYE
  • The Marias
  • Addison Rae
  • sombr
  • Leon Thomas
  • Alex Warren
  • Lola Young

Grabación del Año

  • “DtMF” – Bad Bunny
  • “Manchild” – Sabrina Carpenter
  • “Anxiety” – Doechii
  • “WILDFLOWER” – Billie Eilish
  • “Abracadabra” – Lady Gaga
  • “luther” – Kendrick Lamar With SZA
  • “The Subway” – Chappell Roan
  • “APT.” – ROSÉ, Bruno Mars

Canción del Año

  • “Abracadabra” – Lady Gaga
  • “Anxiety” – Doechii
  • “APT.” – Bruno Mars and Rosé
  • “DtMF” – Bad Bunny
  • “Golden” – KPop Demon Hunters
  • “luther” – Kendrick Lamar With SZA
  • “Manchild” – Sabrina Carpenter
  • “WILDFLOWER” – Billie Eilish

Álbum Pop Vocal

  • “SWAG” – Justin Bieber
  • “Man’s Best Friend” – Sabrina Carpenter
  • “Something Beautiful” – Miley Cyrus
  • “MAYHEM” – Lady Gaga
  • “I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2)” – Teddy Swims

Mejor Interpretación Pop Solista

  • “Daisies” — Justin Bieber
  • “Manchild” — Sabrina Carpenter
  • “Disease” — Lady Gaga
  • “The Subway” — Chappell Roan
  • “Messy” — Lola Young

Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo

  • “Defying Gravity” – Cynthia Erivo & Ariana Grande
  • “Golden [From “KPop Demon Hunters”]” – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami
  • “Gabriela” – Katseye
  • “APT.” – Rosé, Bruno Mars
  • “30 for 30” – SZA With Kendrick Lamar

Álbum Rock

  • “Private Music” — Deftones
  • “I Quit” — Haim
  • “From Zero” — Linkin Park
  • “Never Enough” — Turnstile
  • “Idols” — Yungblud

Canción Rock

  • “As Alive as You Need Me to Be” – Trent Reznor y Atticus Ross, compositores (Nine Inch Nails)
  • “Caramel” – Vessel1 y Vessel2, compositores (Sleep Token)
  • “Glum” – Daniel James y Hayley Williams, compositores (Hayley Williams)
  • “Never Enough” – Daniel Fang, Franz Lyons, Pat McCrory, Meg Mills y Brendan Yates, compositores (Turnstile)
  • “Zombie” – Dominic Harrison y Matt Schwartz, compositores (Yungblud)

Mejor álbum de música alternativa

  • Sable, Fable – Bon Iver
  • Songs of a Lost World – The Cure
  • Don’t Tap the Glass – Tyler, the Creator
  • Moisturizer – Wet Leg
  • Ego Death at a Bachelorette Party – Hayley Williams

Mejor Álbum Rap

  • “Let God Sort Em Out” – Clipse, Pusha T & Malice
  • “Glorious” – GloRilla
  • “God Does Like Ugly” – JID
  • “GNX” – Kendrick Lamar
  • “Chromakopia” – Tyler, the Creator

Canción de rap

  • “Anxiety” — Jaylah Hickmon, compositora (Doechii)
  • “The Birds Don’t Sing” — Gene Elliott Thornton Jr., Terrence Thornton, Pharrell
  • Williams y Stevie Wonder, compositores (Clipse, Pusha T y Malice con John Legend y Voices of Fire)
  • “Sticky” — Aaron Bolton, Dudley Alexander Duverne, Gloria Woods, Dwayne Carter, Jr., Janae Wherry, Tyler Okonma y Rex Zamor, compositores (Tyler, the Creator con GloRilla, Sexyy Red y Lil Wayne)
  • “TGIF” — Lucas Alegria, Dillon Brophy, Yakki Davis, Gloria Woods, Jess Jackson, Ronnie Jackson, Mario Mims y Jorge M. Taveras, compositores (GloRilla)
  • “TV Off” — Jack Antonoff, Larry Jayy, Kendrick Lamar, Dijon McFarlane, Sean Momberger, Mark Anthony Spears y Kamasi Washington, compositores (Kendrick Lamar con Lefty Gunplay)

Mejor álbum dance/electrónico

  • Eusexua — FKA Twigs
  • Ten Days — Fred Again..
  • Fancy That — PinkPantheress
  • Inhale / Exhale — Rüfüs Du Sol
  • F*** U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3 — Skrillex

Mejor canción de R&B

  • “Folded” — Darius Dixson, Andre Harris, Kehlani Parrish, Donovan Knight, Don Mills, Khris Riddick-Tynes y Dawit Kamal Wilson, compositores (Kehlani)
  • “Heart of a Woman” — David Bishop y Summer Walker, compositores (Summer Walker)
  • “It Depends” — Nico Baran, Chris Brown, Ant Clemons, Ephrem Lopez Jr., Ryan Press, Bryson Tiller, Elliott Trent y Dewain Whitmore Jr., compositores (Chris Brown con Bryson Tiller)
  • “Overqualified” — James John Abrahart Jr. y Durand Bernarr, compositores (Durand Bernarr)
  • “Yes It Is” — Jariuce Banks, Lazaro Andres Camejo, Mike Hector, Peter Lee Johnson, Rodney Jones Jr., Ali Prawl y Leon Thomas, compositores (Leon Thomas)

Álbum de R&B

  • Beloved — Giveon
  • Why Not More? — Coco Jones
  • The Crown — Ledisi
  • Escape Room — Teyana Taylor
  • Mur — Leon Thomas

Mejor canción country

  • “Bitin’ List” — Tyler Childers, compositor (Tyler Childers)
  • “Good News” — Michael Ross Pollack, Sam Elliot Roman y Jacob Torrey, compositores (Shaboozey)
  • “I Never Lie” — Carson Chamberlain, Tim Nichols y Zach Top, compositores (Zach Top)
  • “Somewhere Over Laredo” — Andy Albert, Trannie Anderson, Dallas Wilson y Lainey Wilson, compositores (Lainey Wilson)
  • “A Song to Sing” — Jenee Fleenor, Jesse Frasure, Miranda Lambert y Chris Stapleton, compositores (Miranda Lambert y Chris Stapleton)

Mejor álbum de country tradicional

  • Dollar a Day — Charley Crockett
  • American Romance — Lukas Nelson
  • Oh What a Beautiful World — Willie Nelson
  • Hard Headed Woman — Margo Price
  • Ain’t in It for My Health — Zach Top

Álbum de country contemporáneo

  • Patterns — Kelsea Ballerini
  • Snipe Hunter — Tyler Childers
  • Evangeline vs. the Machine — Eric Church
  • Beautifully Broken — Jelly Roll
  • Postcards From Texas — Miranda Lambert

Mejor álbum de pop latino

  • Cosa Nuestra – Rauw Alejandro
  • Bogotá (Deluxe) – Andrés Cepeda
  • Tropicoqueta – Karol G
  • Cancionera – Natalia Lafourcade
  • ¿Y ahora qué? – Alejandro Sanz

Mejor álbum de música urbana

  • DeBÍ TIRAR MÁS FOTOS — Bad Bunny
  • Mixteip — J Balvin
  • FERXXO VOL X: Sagrado — Feid
  • NAIKI — Nicki Nicole
  • EUB DELUXE — Trueno
  • SINFÓNICO (En Vivo) —Yandel

Banda sonora para medios visuales (incluye cine y televisión)

  • How to Train Your Dragon – John Powell, composer
  • Severance: Season 2 – Theodore Shapiro, composer
  • Sinners – Ludwig Göransson, composer
  • Wicked – John Powell & Stephen Schwartz, composers
  • The Wild Robot – Kris Bowers, composer

Mejor canción escrita para mediops visuales

  • “As Alive as You Need Me to Be” – “Tron: Ares”
  • “Golden” – “KPop Demon Hunters”
  • “I Lied to You” – “Sinners”
  • “Never Too Late” – “Elton John: Never Too Late”
  • “Pale, Pale Moon” – “Sinners”
  • “Sinners” – “Sinners”

Mejor video musical

  • “Young Lion” — Sade
  • “Manchild” — Sabrina Carpenter
  • “So Be It” — Clipse
  • “Anxiety” — Doechii
  • “Love” — OK Go
