Premios Grammy: Rawayana fue nominado con «Astropical» y Bad Bunny hizo historia por esta razón

La banda venezolana Rawayana fue nominada para los Premios Grammy. La Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación anunció que la agrupación competirá por el Mejor Álbum Latino de Rock o Música Alternativa.

El último álbum de Rawayana «Astropical» junto a Bomba Estéreo fue incluido en la prestigiosa lista de nominados.

Sin embargo, tendrá que competir con «Genes Rebeldes» de Aterciopelados; «Papota» de Ca7Riel y Paco Amoroso; «Novela» de Fito Páez; y «Algorhythm» de Los Wizzards.

Tras conocer su nominación, la banda venezolana se pronunció en sus redes. «Que viva la Gran Colombia, que viva Venezuela y Colombia. Estamos de nuevo B2B en los Grammy, ahora le toca a Astropical», indicó el grupo.

BAD BUNNY HACE HISTORIA EN LOS GRAMMY

Bad Bunny continúa ampliando su racha de éxitos y es que el artista recibió seis nominaciones a los premios Grammy 2026.

Además, hizo historia como el primer artista latino en figurar en las tres categorías principales en un mismo año: álbum del año, por DeBÍ TiRAR MáS FOToS, y canción del año y grabación del año, por “DtMF”.

También está nominado a mejor álbum de música urbana, mejor interpretación de música global por “EoO”, y mejor portada de álbum como el propio director de arte de la carátula del disco.

LA LISTA DE NOMINADOS

Álbum del Año

“DeBÍ TiRAR MáS FOToS” – Bad Bunny

“SWAG” – Justin Bieber

“Man’s Best Friend” – Sabrina Carpenter

“Let God Sort Em Out” – Clipse, Pusha T & Malice

“MAYHEM” – Lady Gaga

“GNX” – Kendrick Lamar

“MUTT” – Leon Thomas

“CHROMAKOPIA” – Tyler, The Creator

Mejor Artista Nuevo

Olivia Dean

KATSEYE

The Marias

Addison Rae

sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Grabación del Año

“DtMF” – Bad Bunny

“Manchild” – Sabrina Carpenter

“Anxiety” – Doechii

“WILDFLOWER” – Billie Eilish

“Abracadabra” – Lady Gaga

“luther” – Kendrick Lamar With SZA

“The Subway” – Chappell Roan

“APT.” – ROSÉ, Bruno Mars

Canción del Año

“Abracadabra” – Lady Gaga

“Anxiety” – Doechii

“APT.” – Bruno Mars and Rosé

“DtMF” – Bad Bunny

“Golden” – KPop Demon Hunters

“luther” – Kendrick Lamar With SZA

“Manchild” – Sabrina Carpenter

“WILDFLOWER” – Billie Eilish

Álbum Pop Vocal

“SWAG” – Justin Bieber

“Man’s Best Friend” – Sabrina Carpenter

“Something Beautiful” – Miley Cyrus

“MAYHEM” – Lady Gaga

“I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2)” – Teddy Swims

Mejor Interpretación Pop Solista

“Daisies” — Justin Bieber

“Manchild” — Sabrina Carpenter

“Disease” — Lady Gaga

“The Subway” — Chappell Roan

“Messy” — Lola Young

Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo

“Defying Gravity” – Cynthia Erivo & Ariana Grande

“Golden [From “KPop Demon Hunters”]” – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami

“Gabriela” – Katseye

“APT.” – Rosé, Bruno Mars

“30 for 30” – SZA With Kendrick Lamar

Álbum Rock

“Private Music” — Deftones

“I Quit” — Haim

“From Zero” — Linkin Park

“Never Enough” — Turnstile

“Idols” — Yungblud

Canción Rock

“As Alive as You Need Me to Be” – Trent Reznor y Atticus Ross, compositores (Nine Inch Nails)

“Caramel” – Vessel1 y Vessel2, compositores (Sleep Token)

“Glum” – Daniel James y Hayley Williams, compositores (Hayley Williams)

“Never Enough” – Daniel Fang, Franz Lyons, Pat McCrory, Meg Mills y Brendan Yates, compositores (Turnstile)

“Zombie” – Dominic Harrison y Matt Schwartz, compositores (Yungblud)

Mejor álbum de música alternativa

Sable, Fable – Bon Iver

Songs of a Lost World – The Cure

Don’t Tap the Glass – Tyler, the Creator

Moisturizer – Wet Leg

Ego Death at a Bachelorette Party – Hayley Williams

Mejor Álbum Rap

“Let God Sort Em Out” – Clipse, Pusha T & Malice

“Glorious” – GloRilla

“God Does Like Ugly” – JID

“GNX” – Kendrick Lamar

“Chromakopia” – Tyler, the Creator

Canción de rap

“Anxiety” — Jaylah Hickmon, compositora (Doechii)

“The Birds Don’t Sing” — Gene Elliott Thornton Jr., Terrence Thornton, Pharrell

Williams y Stevie Wonder, compositores (Clipse, Pusha T y Malice con John Legend y Voices of Fire)

“Sticky” — Aaron Bolton, Dudley Alexander Duverne, Gloria Woods, Dwayne Carter, Jr., Janae Wherry, Tyler Okonma y Rex Zamor, compositores (Tyler, the Creator con GloRilla, Sexyy Red y Lil Wayne)

“TGIF” — Lucas Alegria, Dillon Brophy, Yakki Davis, Gloria Woods, Jess Jackson, Ronnie Jackson, Mario Mims y Jorge M. Taveras, compositores (GloRilla)

“TV Off” — Jack Antonoff, Larry Jayy, Kendrick Lamar, Dijon McFarlane, Sean Momberger, Mark Anthony Spears y Kamasi Washington, compositores (Kendrick Lamar con Lefty Gunplay)

Mejor álbum dance/electrónico

Eusexua — FKA Twigs

Ten Days — Fred Again..

Fancy That — PinkPantheress

Inhale / Exhale — Rüfüs Du Sol

F*** U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3 — Skrillex

Mejor canción de R&B

“Folded” — Darius Dixson, Andre Harris, Kehlani Parrish, Donovan Knight, Don Mills, Khris Riddick-Tynes y Dawit Kamal Wilson, compositores (Kehlani)

“Heart of a Woman” — David Bishop y Summer Walker, compositores (Summer Walker)

“It Depends” — Nico Baran, Chris Brown, Ant Clemons, Ephrem Lopez Jr., Ryan Press, Bryson Tiller, Elliott Trent y Dewain Whitmore Jr., compositores (Chris Brown con Bryson Tiller)

“Overqualified” — James John Abrahart Jr. y Durand Bernarr, compositores (Durand Bernarr)

“Yes It Is” — Jariuce Banks, Lazaro Andres Camejo, Mike Hector, Peter Lee Johnson, Rodney Jones Jr., Ali Prawl y Leon Thomas, compositores (Leon Thomas)

Álbum de R&B

Beloved — Giveon

Why Not More? — Coco Jones

The Crown — Ledisi

Escape Room — Teyana Taylor

Mur — Leon Thomas

Mejor canción country

“Bitin’ List” — Tyler Childers, compositor (Tyler Childers)

“Good News” — Michael Ross Pollack, Sam Elliot Roman y Jacob Torrey, compositores (Shaboozey)

“I Never Lie” — Carson Chamberlain, Tim Nichols y Zach Top, compositores (Zach Top)

“Somewhere Over Laredo” — Andy Albert, Trannie Anderson, Dallas Wilson y Lainey Wilson, compositores (Lainey Wilson)

“A Song to Sing” — Jenee Fleenor, Jesse Frasure, Miranda Lambert y Chris Stapleton, compositores (Miranda Lambert y Chris Stapleton)

Mejor álbum de country tradicional

Dollar a Day — Charley Crockett

American Romance — Lukas Nelson

Oh What a Beautiful World — Willie Nelson

Hard Headed Woman — Margo Price

Ain’t in It for My Health — Zach Top

Álbum de country contemporáneo

Patterns — Kelsea Ballerini

Snipe Hunter — Tyler Childers

Evangeline vs. the Machine — Eric Church

Beautifully Broken — Jelly Roll

Postcards From Texas — Miranda Lambert

Mejor álbum de pop latino

Cosa Nuestra – Rauw Alejandro

Bogotá (Deluxe) – Andrés Cepeda

Tropicoqueta – Karol G

Cancionera – Natalia Lafourcade

¿Y ahora qué? – Alejandro Sanz

Mejor álbum de música urbana

DeBÍ TIRAR MÁS FOTOS — Bad Bunny

Mixteip — J Balvin

FERXXO VOL X: Sagrado — Feid

NAIKI — Nicki Nicole

EUB DELUXE — Trueno

SINFÓNICO (En Vivo) —Yandel

Banda sonora para medios visuales (incluye cine y televisión)

How to Train Your Dragon – John Powell, composer

Severance: Season 2 – Theodore Shapiro, composer

Sinners – Ludwig Göransson, composer

Wicked – John Powell & Stephen Schwartz, composers

The Wild Robot – Kris Bowers, composer

Mejor canción escrita para mediops visuales

“As Alive as You Need Me to Be” – “Tron: Ares”

“Golden” – “KPop Demon Hunters”

“I Lied to You” – “Sinners”

“Never Too Late” – “Elton John: Never Too Late”

“Pale, Pale Moon” – “Sinners”

“Sinners” – “Sinners”

Mejor video musical