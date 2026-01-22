Mujer fue ejecutada tras descubrirse las brutales torturas que causó a su hijastra en China

Las autoridades de la localidad de Fujian, en el sureste de China, ejecutaron este miércoles a una mujer, identificada como Xu Jinhua, por torturar hasta la muerte a su hijastra, una niña de apenas 12 años.

El Tribunal Popular Intermedio de la localidad de Putian ejecutó el martes la sentencia de muerte contra Xu. De acuerdo a China Daily, la mujer estaba acusada de los delitos de homicidio doloso y abuso.

El tribunal aseguró que Xu se pudo reunir con sus familiares cercanos antes de la ejecución. Por su parte, la Fiscalía regional supervisó la ejecución y confirmó que se llevó a cabo «conforme a la ley».

EL CRIMEN DE XU

El caso se remonta hasta diciembre de 2023, cuando Xu ató a su hijastra en un baño de la vivienda. Las investigaciones arrojaron que la pequeña estuvo cautiva por 17 días, en los que sufrió brutales torturas.

Xu golpeó en repetidas ocasiones a su hijastra, a la vez que le causó graves quemaduras y la privó de comida por largos periodos. Asimismo, le suministró 1.600 laxantes que fueron comprados por el padre de la víctima, llamado Liu Jiang.

Luego de más de dos semanas de brutales torturas, la niña falleció en la escena del crimen. Poco después, tanto Xu como Liu fueron detenidos y, una vez trascendió el caso, se desató una ola de indignación entre la sociedad china.

Un tribunal de Putian condenó en abril de 2024 a Xu a muerte, mientras que Liu recibió una pena de cinco años y seis meses en prisión, producto de lesiones y maltrato intencional. Ambos apelaron a la condena.

El Tribunal Popular Superior de Fujian confirmó en diciembre la sentencia en contra de Xu. Sin embargo, consideró que la pena de Liu era «manifiestamente demasiado leve», aumentando la condena hasta 13 años y seis meses en prisión.