Molly, la mujer que fue diagnosticada con cáncer, y dejó a su marido para costarse con 200 hombres

La semana pasada se estrenó la serie biográfica Dying for Sex, basada en la historia de Molly Kochan, quien falleció en 2019 por un cáncer de mamá y dejó un importante legado en las narrativas sobre esta enfermedad y la sexualidad.

La historia de Molly se remonta hasta el 2011, cuando le diagnosticaron cáncer de mama por primera vez. Aunque logró superar la enfermedad con tratamiento, volvió en 2015 y no la abandonó hasta su muerte.

Los médicos le dijeron a Molly que la enfermedad era incurable y, en lugar de simplemente rendirse, decidió reiniciar su vida. En primer lugar, se separó de su esposo y comenzó a explorar su sexualidad.

«Después del diagnóstico de cáncer terminal, decidí dejar a mi marido y me acosté con 200 hombres. Así me enamoré, de mí misma», dijo Molly. A pesar de su grave enfermedad, puso en marcha una «odisea erótica».

MOLLY: «ME ENAMORÉ»

Durante sus últimos años de vida, Molly tuvo experiencias frenéticas. Para 2018, creó el podcast Dying for Sex con su mejor amiga, Nikky Boyer, en donde relató cómo consiguió el amor y sus gustos sexuales.

«Durante mucho tiempo, en el sexo (y ese es el problema de mi matrimonio), se me daba bien descubrir lo que les gusta a los demás y podía fingir que era una actriz. Pero no tenía ni idea de lo que me gusta a mí», explicó en el pódcast.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: HORROR EN ARGENTINA: NIÑO NO QUISO COMPARTIR SUS CHUCHERÍAS Y LO QUE LE HICIERON TRES COMPAÑEROS FUE ESPELUZNANTE

Molly reconoció que su historia no iba a terminar con un hombre a su lado, pero sí consiguió el amor. «Mi visitante nunca llegó. Sin embargo, me doy cuenta de que estoy enamorada. Sí, estoy enamorada. De mí misma», afirmó.

La serie fue estrenada el pasado 4 de abril en la plataforma de Hulu y cuenta con ocho episodios. Molly fue interpretada por la actriz Michelle William y el programa fue aclamado por la crítica.