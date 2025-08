El Salvador aprobó la «reelección presidencial indefinida» y también extendió el periodo presidencial

El gobierno de Nayib Bukele en El Salvador adoptó una política de reelecciones indefinidas, que le permitirá al mandatario lanzarse como presidente todas las veces que quiera.

A través de varias medidas aprobadas por la Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por el gobierno los diputados aprobaron la reelección sin ninguna restricción. Con 57 votos a favor y 3 en contra, los diputados no solo aprobaron la reelección indefinida, sino otra serie de medidas.

El periodo presidencial pasó de cinco a seis años, con la posibilidad que la población decida, al inicio y a la mitad del mandato, si le otorga control de la Asamblea Legislativa, clave en la elección de funcionarios de segundo grado y la aprobación o reforma de leyes.

“El poder reside en el pueblo. Y solo el pueblo tiene el derecho a decidir”, dijo en la red social X (Twitter), Ernesto Castro, diputado de Nuevas Ideas y presidente de la Asamblea Legislativa

Con esta medida El Salvador sigue los pasos de Venezuela y Nicaragua, como los únicos países de la región con reelección presidencial indefinida en la región.

Esta decisión ha sorprendido a muchos de los seguidores de Bukele, quien hasta ahora no se ha pronunciado con respecto a un tercer mandato. Cabe recordar que ante los temores que esto generaba en junio de 2024, durante una entrevista con la revista Time publicada en agosto, Bukele dijo que no buscaría un tercer mandato ya que la Constitución no se lo permitía y porque acordó con su esposa que el segundo mandato sería el último.

En medio de toda la repercusión de esta decisión, varios diputados acudieron a redes sociales para intentar justificarse. “Somos conscientes de la responsabilidad histórica de este día, que marcará un antes y un después para El Salvador”, publicó en X (Twitter) el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro.

No obstante, la minoría opositora en la Asamblea advirtió lo que se puede venir para el país centroamericano. “Este día ha muerto la democracia en El Salvador”, dijo Marcela Villatoro, diputada de la conservadora Alianza Republicana Nacionalista, Arena.

A su juicio, con estas reformas los diputados están respaldando la consolidación de lo que considera “una dictadura”. En esta línea Manuel Flores, secretario general del izquierdista partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, indicó que el partido del mandatario demuestra “miedo y pavor de perder las elecciones” al impulsar estas reformas. “Saben que el repudio del pueblo va en aumento”, dijo Flores en una publicación en Facebook.

Por su parte, Claudia Ortiz, del partido Vamos, calificó de “graves” estas reformas. “Es un plan que ya tenían trazado desde hace mucho tiempo y que no es para devolver el poder al pueblo, es para quedarse el poder ustedes, es para que un partido esté en el poder siempre”, acusó durante la sesión plenaria.