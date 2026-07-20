De La Espriella adelantó quién sería el nuevo embajador de Colombia en Caracas:

El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, sigue formando su equipo diplomático y ministerial. A unas pocas semanas de asumir el poder, anunció quién será su embajador en Venezuela.

De La Espriella encabezó en la tarde de este lunes una actividad en el Túnel del Hoyo, en el departamento de Antioquia. Durante su alocución, dijo que el empresario antioqueño Jorge Jaller se hará cargo de la misión diplomática en Caracas.

«El embajador designado en Venezuela, mi buen amigo Jorge Jaller. Hermano, gracias», dijo De La Espriella. Así pues, ratificó que pretende mantener las relaciones diplomáticas con el gobierno venezolano.

Jaller reemplazará en agosto al actual embajador, Milton Rengifo, quien ocupa el cargo desde marzo de 2024. Durante su gestión, manejó problemáticas vinculadas a las cuestionadas elecciones presidenciales y a la situación de presos políticos colombianos en Venezuela.

EL NUEVO EMBAJADOR EN VENEZUELA

Jaller es un reconocido empresario colombiano que trabajó en el Grupo éxito, ocupando la Vicepresidencia de Retail y la Dirección de Ventas u Operaciones. Además, fue gerente de Gestión Comercial Textil por 18 años.

El embajador no cuenta con una carrera diplomática colombiana, pero apoyó a De La Espriella durante su campaña presidencial. Además de ser abogado, posee un magíster en Administración de Empresas y una especialización en Derecho Laboral.

Su futura designación indica que De La Espriella busca fortalecer la relación comercial entre Colombia y Venezuela. Esto va de la mano con las declaraciones del futuro canciller, Omar Bula, quien planteó una relación «constructiva» con el gobierno venezolano.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, reconoció a De La Espriella el pasado 24 de junio y pidió un diálogo entre ambos países. «Ratificamos nuestra fe en relaciones de respeto, cooperación y amistad como corresponde entre pueblos hermanos», dijo.