EEUU

Trump prometió que Venezuela volverá a «ser muy grande”, con estas palabras respaldó transición política y reconstrucción del país

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos / Archivo.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su administración está enfocada en la “recuperación” de Venezuela y prometió que su gobierno trabajará para que el país “vuelva a ser muy grande”.  

Las declaraciones las ofreció el martes Trump durante un acto político en Detroit y marcan un nuevo capítulo en la estrategia estadounidense hacia Venezuela tras la captura el pasado 3 de enero de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. 

A poco más de una semana de la operación militar en Caracas, el mandatario estadounidense señaló que su administración está “recuperando a Venezuela” y sumó: “Vamos a ser grandiosos para Venezuela, grandiosos para nuestro país”. 

“Estamos recibiendo, como dije, millones y millones de barriles de petróleo. Y ahora están llegando inicialmente a diario, 50 millones y con un valor de más de 5 mil millones de dólares, eso en un solo día”, detalló tras su diálogo de la semana pasada con líderes del sector petrolero y las autoridades «provisionales de Venezuela» encabezadas por Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello. 

«Bajaremos aún más los precios del petróleo. Estamos en su nivel más bajo en seis o siete años, pero vamos a lograrlo», agregó.   

Asimismo, Trump aseguró que Estados Unidos va a “colaborar con Venezuela” en los próximos meses y enfatizó: “Haremos que ese país vuelva a ser muy fuerte”. 

El mandatario también subrayó que su administración está en conversaciones con compañías petroleras estadounidenses interesadas en invertir en Venezuela, aunque estas empresas han expresado dudas sobre la infraestructura deteriorada y la estabilidad jurídica del país.  

Aun así, Trump afirmó que su gobierno ofrecerá garantías para facilitar la participación del sector privado en la reconstrucción energética venezolana, un punto que ha generado debate entre analistas y actores políticos en la región.  

“Estamos recuperando a Venezuela y vamos a ser grandiosos para Venezuela y grandiosos para nuestro país”, sentenció. 

