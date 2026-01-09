Trump confirmó ante petroleros que se reunirá con María Corina Machado y habló sobre Premio Nobel de la Paz

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a colocar este viernes, 9 de enero, el Premio Nobel de la Paz en el centro del debate político al asegurar que “no puede pensar en nadie en la historia que deba recibir el Premio Nobel más que él”, tras reiterar que se reunirá con la líder opositora y quien ostenta el galardón, María Corina Machado.

Según dijo Trump, la dirigente venezolana viajará para “presentar sus saludos” al país y, en particular, a él como su representante. El encuentro, en palabras del republicano, se concretaría el próximo martes o miércoles.

LEA TAMBIÉN: LA JUSTIFICACIÓN DE TRUMP PARA CONTROLAR EL PETRÓLEO DE VENEZUELA QUE EXPUSO ANTE LOS LÍDERES DE COMPAÑÍAS DE ESTADOS UNIDOS

Machado planea viajar a Washington para «presentar sus saludos a nuestro país», dijo. «En realidad a mí, pero soy un representante del país, nada más», sostuvo.

Vale recordar, que Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz en diciembre, ha buscado fortalecer su relación con Trump.

En una entrevista reciente, afirmó que dedicó el premio al mandatario estadounidense por haber colocado a Venezuela como una prioridad dentro de la agenda de seguridad nacional de Estados Unidos. Sin embargo, ese gesto no ha sido suficiente para obtener el respaldo político que muchos esperaban. Sobre todo, tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero, luego de una incursión militar en Caracas.

Trump dijo en días recientes que no apoyará a Machado como futura líder de Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro, argumentando que la opositora carece del «apoyo» y el «respeto» necesarios dentro del país al menos por los momentos, aunque no descartó que la líder pueda postularse a una nuevas elecciones y calificarla de una mujer «muy amable» en varias oportunidades.

Consultado sobre si cambiaría de opinión en caso de que Machado le entregara su Premio Nobel, el presidente respondió que primero debía conversar con ella directamente antes de tomar cualquier decisión.

«Me parece muy bien que ella quiera venir, y entiendo que esa es la razón: Noruega está muy avergonzada por lo ocurrido. Están siendo devastados», dijo.

Asimismo, el presidente reiteró su afirmación de que puso fin a ocho guerras y recalcó que ese récord merece el Premio Nobel.

«No puedo pensar en nadie en la historia que debería recibir el Premio Nobel más que yo», manifestó.

Trump cambia el marco. Le pregunto por la solicitud de Delcy de venir. Lo confirma, que están planeado la reunión. Pero dice que aparte de eso lo que sabe seguro es que Maria Corina va a venir a la Casa Blanca y la va a recibir como, ojo, “alguien que viene a presentar sus… pic.twitter.com/kiFNLLxJsg — David Alandete (@alandete) January 9, 2026

RELACIÓN CON DELCY RODRÍGUEZ

Además, Trump afirmó que la buena relación entre Estados Unidos y el nuevo liderazgo en Venezuela «provisional», encabezado por Delcy Rodríguez, (con quien sugirió se reunirá en Washington) descartaba la necesidad de una segunda ola de ataques en Venezuela.

Aun así, recordó a los asistentes a la reunión que Estados Unidos todavía cuenta con una «armada gigante» en el Caribe.

«Nos llevamos tan bien con la gente que representa a Venezuela que no creo que vayamos a tener ninguna. No creo que sea necesario hacer una segunda ola», insistió.

«Estábamos planeando una segunda ola, pero la primera fue tan poderosa, tan buena y tan fuerte, y francamente, la gente del país realmente hizo lo correcto. Fueron inteligentes. Hicieron lo correcto. No querían pasar por una segunda ola», afirmó.