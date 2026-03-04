EEUU

¿Secretario de Interior de EEUU viajará a Caracas? Lo que se sabe

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
El secretario del Interior de los Estados Unidos, Doug Burgum, podría viajar a Caracas como parte de la cooperación entre el gobierno encargado de Venezuela y la administración de Donald Trump.

«La reunión se da después de la visita del secretario de Energía, Chris Wright. Los dos funcionarios del gabinete de Donald Trump estuvieron presentes en la primera reunión que se realizó en la Casa Blanca en enero, después del arresto de Nicolás Maduro, entre el presidente y los directores ejecutivos de compañías petroleras», informó el corresponsal de la Casa Blanca, Juan Esteban Silva en sus redes sociales.

Burgum ocupa la cartera del Interior desde febrero de 2025. Trascendió en medios locales que fuentes oficiales del Gobierno encargado de Delcy Rodríguez han citado a la prensa para este miércoles, lo que sugiere que se ofrecerá información oficial sobre las actividades del alto funcionario norteamericano durante su paso por Caracas.

No obstante, hasta el momento, no se han divulgado detalles formales sobre la agenda de Burgum ni los temas que abordará en sus reuniones, aunque se espera que la delegación estadounidense mantenga discusiones de alto nivel con representantes del Estado venezolano.

