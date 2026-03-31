Publican la foto oficial de la reunión entre María Corina y Marco Rubio, esto dijo la líder opositora

La líder opositora, María Corina Machado, publicó este martes la foto oficial de su reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

La dirigente venezolana tildó de «excelente» la reunión que se realizó en el Departamento de Estado.

«Gracias por su compromiso con la democracia, la libertad y el bienestar de los venezolanos», indicó.

Asimismo, María Corina Machado expresó que «se acerca el día en que reuniremos a nuestras familias en Venezuela. Avanzamos».

Excelente reunión con el Secretario de Estado, Marco Rubio (@SecRubio).

Gracias por su compromiso con la democracia, la Libertad y el bienestar de los venezolanos. Se acerca el día en que reuniremos a nuestras familias en Venezuela! Avanzamos! pic.twitter.com/cFdbQkPepZ — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) March 31, 2026

Sin embargo, no reveló mayores detalles sobre el encuentro.

EL ENCUENTRO ENTRE MARÍA CORINA Y MARCO RUBIO

El encuentro tuvo lugar después de que Estados Unidos reanudara el lunes oficialmente las operaciones de su Embajada en Caracas, luego de que la Administración de Donald Trump y el Gobierno de la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, restablecieran las relaciones diplomáticas entre ambos países, rotas desde 2019.

Asimismo, se da en un contexto en el que Machado ha manifestado su voluntad de regresar a Venezuela, después de que saliera del país el pasado diciembre para recibir en Noruega el Premio Nobel de la Paz tras pasar un año en la clandestinidad para evitar ser arrestada por las autoridades venezolanas, que la han acusado de violenta y de pedir una invasión militar.