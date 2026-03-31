EEUU

Publican la foto oficial de la reunión entre María Corina y Marco Rubio, esto dijo la líder opositora

Kharelys Mendez
Por Kharelys Mendez
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

La líder opositora, María Corina Machado, publicó este martes la foto oficial de su reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

La dirigente venezolana tildó de «excelente» la reunión que se realizó en el Departamento de Estado.

Leer Más

Biden «planifica con otros países» repatriación de migrantes tras medida sobre solicitudes de asilo
¿Fin al proyecto Pékerman? Peligra su continuidad en la Vinotinto por esta razón
«Libertad para los presos políticos»: Familiares protestaron frente al Ministerio Público

«Gracias por su compromiso con la democracia, la libertad y el bienestar de los venezolanos», indicó.

Asimismo, María Corina Machado expresó que «se acerca el día en que reuniremos a nuestras familias en Venezuela. Avanzamos».

Sin embargo, no reveló mayores detalles sobre el encuentro.

EL ENCUENTRO ENTRE MARÍA CORINA Y MARCO RUBIO 

El encuentro tuvo lugar después de que Estados Unidos reanudara el lunes oficialmente las operaciones de su Embajada en Caracas, luego de que la Administración de Donald Trump y el Gobierno de la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, restablecieran las relaciones diplomáticas entre ambos países, rotas desde 2019.

Asimismo, se da en un contexto en el que Machado ha manifestado su voluntad de regresar a Venezuela, después de que saliera del país el pasado diciembre para recibir en Noruega el Premio Nobel de la Paz tras pasar un año en la clandestinidad para evitar ser arrestada por las autoridades venezolanas, que la han acusado de violenta y de pedir una invasión militar.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Una pelea y una amenaza, los escalofriantes detalles que salieron a la luz sobre estudiante que mató a compañero en Argentina
Mundo
Siguen creciendo: Revelaron nuevo video de los tres leoncitos que nacieron en el Zoológico de Mérida
Venezuela
Leopoldo López agradece al Gobierno español por nacionalidad pero afirma que es «venezolano»
Mundo