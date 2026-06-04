Maduro incorporó al abogado de este famoso artista a su equipo de defensa

Nicolás Maduro incorporó a su equipo de defensa al abogado que representó al rapero Sean «Diddy» Combs en un juicio.

La información salió a la luz este jueves tras la publicación de los registros judiciales, según reseñó la agencia Reuters.

Anna Estevao, del bufete Harris Trzaskoma, se unió al equipo de la defensa dos días después de que la empresa anunciara que el abogado defensor de Maduro, Barry Pollack, se unía al despacho.

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Vale mencionar que Estevao formó parte del equipo que consiguió la absolución de Combs de los cargos de tráfico sexual y crimen organizado, que podrían haberle llevado a la cárcel de por vida.

Ahora toca el turno de trabajar con Maduro, quien se ha declarado inocente de los cargos de narcoterrorismo y tráfico de drogas y se encuentra recluido en la cárcel en Brooklyn.

Maduro deberá comparecer ante un tribunal federal de Manhattan el 30 de junio para una vista en la que se espera que sus abogados expongan las mociones previas al juicio para intentar que se desestimen los cargos.

Maduro enfrenta cuatro cargos, incluyendo conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína.

Flores, por su parte, está acusada de delitos relacionados con la conspiración de tráfico de drogas y posesión de armas.