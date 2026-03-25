Histórico juicio: La millonaria indemnización que deben pagar Meta y YouTube tras ser declarados ‘culpables’

Un jurado de Los Ángeles declaró este miércoles, 25 de marzo, culpables a Meta y YouTube de perjudicar la salud mental de menores en un histórico juicio sobre adicción a las redes sociales.

De acuerdo con la agencia de noticias EFE y medios estadounidenses, el veredicto obliga a ambas compañías a pagar una indemnización conjunta de tres millones de dólares.

Se trata de la primera vez que gigantes tecnológicos son responsabilizados directamente por los efectos psicológicos de sus plataformas en usuarios jóvenes.

El caso se originó a partir de la demanda de una joven de 20 años, identificada como K.G.M., quien aseguró haberse vuelto adicta a Instagram y YouTube desde su infancia.

Según su testimonio, el diseño de estas aplicaciones —orientado a maximizar el tiempo de uso— afectó su desarrollo emocional y la expuso a dinámicas que deterioraron su salud mental durante años.

El juicio comenzó a finales de enero en el Tribunal Superior de Los Ángeles y rápidamente captó la atención nacional por su potencial impacto en la industria.

ASÍ SE PAGARÁ LA MULTA

De acuerdo con la sentencia, Meta deberá asumir el 70 % del monto total de la indemnización, mientras que YouTube cubrirá el 30 % restante.

El jurado, compuesto por siete mujeres y cinco hombres, continuará deliberando para determinar si ambas empresas deberán pagar daños punitivos adicionales por dolor, fraude u otras conductas consideradas negligentes o engañosas.

Esta fase, podría elevar significativamente el costo final para las compañías.

El fallo representa un precedente clave para unas 1.500 demandas similares que avanzan actualmente en tribunales de Estados Unidos contra distintas plataformas digitales.

TIKTOK Y SNAPCHAT

La demanda original también incluía a TikTok y Snapchat, pero ambas compañías optaron por acuerdos extrajudiciales en términos no revelados, evitando así convertirse en protagonistas del primer juicio de esta nueva ola de litigios contra redes sociales.

La resolución llega apenas un día después de que un jurado de Nuevo México encontrara culpable a Meta en otro caso, esta vez por ocultar información sobre fallas en sus plataformas que facilitaban la explotación sexual infantil.

En ese proceso, la empresa fue condenada a pagar 375 millones de dólares, lo que evidencia la presión legal y regulatoria que enfrenta la industria tecnológica en múltiples frentes.