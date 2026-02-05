La explosiva confesión de Bill Gates sobre su relación con el delincuente sexual Jeffrey Epstein

Bill Gates confesó que «lamenta cada minuto» que pasó con el delincuente sexual fallecido Jeffrey Epstein, después de la publicación –de la reciente tanda– de los archivos del magnate, que contenían menciones al cofundador de Microsoft.

En este sentido Gates, en una entrevista con Nine News Australia, manifestó que fue “un insensato” al reunirse con Epstein en varias ocasiones.

El cofundador de Microsoft enfatizó que lamenta “cada minuto” de ese vínculo y negó haber cometido irregularidad alguna.

Gates insistió en que su interacción con Epstein, a quien conoció en 2011, se limitó a cenas y reuniones motivadas por la posibilidad de obtener donaciones para proyectos de salud global.

Sin embargo, los nuevos documentos incluyen correos electrónicos que Epstein se habría enviado a sí mismo en 2013, insinuando que Gates tenía una aventura extramatrimonial y buscaba antibióticos para tratar una supuesta enfermedad de transmisión sexual.

El empresario calificó esas afirmaciones como “falsas” y sugirió que Epstein podría haber intentado perjudicarlo deliberadamente.

El multimillonario también negó haber visitado la isla privada de Epstein en las Islas Vírgenes, uno de los lugares más asociados a la red de abusos del financista.

“En retrospectiva, fue un callejón sin salida”, afirmó, reiterando que su error fue creer que Epstein podía contribuir a causas filantrópicas.

Gates sostuvo que ya había reconocido públicamente esa equivocación en el pasado, pero que los nuevos documentos lo obligaban a reiterarlo con mayor claridad.

«Al parecer, Jeffrey se escribió un correo electrónico a sí mismo. Ese correo nunca se envió; es falso», dijo. «Así que no sé qué estaba pensando. ¿Intentaba atacarme de alguna manera?», agregó.

Y repitió: «Esto simplemente me recuerda que cada minuto que pasé con él me arrepiento y me disculpo por haberlo hecho».

¿QUÉ DICE SU EXESPOSA?

Las declaraciones del empresario se produjeron apenas un día después de que su exesposa, Melinda French Gates, afirmara que él tenía “cuestiones que explicar” sobre su relación con Epstein.

La filántropa, que se divorció de Gates en 2021, expresó sentirse invadida por una “tristeza inmensa” tras la divulgación de los nuevos archivos y aseguró estar “feliz de haberse alejado de todo ese asunto turbio”.

«Cualquier pregunta que quede… para esas personas, e incluso para mi exmarido, ellos deben responder, no yo», dijo. «Y estoy muy feliz de estar lejos de todo ese lío que había allí», recalcó.

¿QUÉ ESCRIBIÓ EPSTEIN EN LOS CORREOS SOBRE GATES?

Efectivamente, en una serie de correos electrónicos de 2013, que Epstein se envió a sí mismo, el fallecido delincuente sexual pareció sugerir que Gates estaba teniendo una relación extramatrimonial y buscando drogas ilícitas.

En particular, Epstein escribió en un correo electrónico fechado el 18 de julio de 2013 que había decidido renunciar a un cargo que tenía en la Fundación Gates y BG3, un grupo de expertos fundado por Bill Gates, porque se vio «atrapado en una grave disputa marital entre Melinda y Bill».

«Tengo el mayor respeto por mi amigo de 7 años y les deseo lo mejor a ambos», escribió Epstein.

Con múltiples errores tipográficos, Epstein escribió sobre su relación con Gates: “En mi rol como su mano derecha, me habían pedido en múltiples ocasiones y, en retrospectiva, había aceptado erróneamente participar en cosas que iban desde lo moralmente inapropiado hasta lo éticamente incorrecto, y me habían pedido repetidamente que hiciera otras cosas que se acercaban y potencialmente cruzaban la línea de lo ilegal”.

Epstein describió esas actividades como «ayudar a Bill a conseguir drogas para poder lidiar con las consecuencias de tener relaciones sexuales con chicas rusas, facilitarle encuentros ilícitos con mujeres casadas y pedirle que le proporcionara Adderal».

COMUNICADO

En una declaración a NBC News este martes, un portavoz de Bill Gates negó las acusaciones.

«Estas afirmaciones son absolutamente absurdas y completamente falsas», decía el comunicado.

«Lo único que demuestran estos documentos es la frustración de Epstein por no haber mantenido una relación continua con Gates y los extremos a los que llegó para tenderle una trampa y difamarlo», acotó.