Conmoción en Perú: Mujer hacía cola para entrar a un banco y terminó aplastada tras un derrumbe

Jhoan Melendez
Por Jhoan Melendez
3 Min de Lectura
Foto: La República

Una mujer perdió la vida en la región Ayacucho, Perú, el pasado jueves 30 de octubre, después de que terminara aplastada por el derrumbe parcial de una iglesia que estaba al lado del banco en el que hacía cola para entrar, hecho que dejó otras cuatro personas heridas.

Trascendió que parte de la cornisa de la iglesia «La Compañía de Jesús» se vino abajo en el jirón 28 de Julio, en el cercado de Huamanga. Actualmente, las autoridades estudian las causas que provocaron el colapso de parte de la estructura.

La víctima quedó identificada como Martha Janampa Pillaca, de 45 años. Asimismo, se supo que los heridos por el derrumbe responden a los nombres de Ida Anaya Sulca, de 60 años; Máximo Infanzón Cuadros, de 53 años; Yorila Palomino Yupanqui, de 30 años; y un menor de edad. A todos los trasladaron al Hospital Regional de Ayacucho.

POSIBLE FALTA DE MANTENIMIENTO HABRÍA CAUSADO EL COLAPSO EN LA IGLESIA

Por los momentos, autoridades estudian la falta de mantenimiento como la causa del colapso de la cornisa de la iglesia, reseñó RPP.

Tras el incidente, el Distrito Fiscal de Ayacucho señaló que las diligencias buscan esclarecer si hubo una omisión en las labores de conservación del templo, que uno de los más visitados de la ciudad.

Además, la Fiscalía a cargo no descartó citar a representantes de la Diócesis de Ayacucho o de las entidades encargadas del mantenimiento de inmuebles patrimoniales. Por los momentos, esa área sigue cerrada al público por motivos de seguridad.

LEA TAMBIÉN: DETUVIERON A 16 PERSONAS POR EL CRIMEN CONTRA LOS MÚSICOS B-KING Y DJ REGIO CLOWN EN MÉXICO, ENTRE ELLOS HAY VENEZOLANOS

Igualmente, se solicitó que intervengan especialistas del Ministerio de Cultura y Defensa Civil para evaluar la estructura y determinar si el resto del edificio representa peligro para los transeúntes.

Sin embargo, tras la tragedia, el sacerdote César Samanez, del Arzobispado de Ayacucho, dijo que ya habían advertido la necesidad de hacer refacciones en el tiempo. No obstante, lamentó que «la inestabilidad política del Perú» provocara demoras.

Dicha iglesia se construyó a inicios del siglo XVII. Asimismo, está situada a unos 55 metros de la plaza central de Ayacucho. Resalta por su estilo barroco y forma parte del patrimonio histórico de la ciudad.

