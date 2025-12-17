Axios: Estados Unidos vigila 18 buques petroleros en aguas venezolanas tras «bloqueo» anunciado por Trump

Unos 18 petroleros bajo sanciones de Washington, completamente cargados de petróleo, se encuentran en aguas venezolanas y están siendo monitoreados por Estados Unidos, indicó este miércoles, 17 de diciembre, el medio digital Axios.

De acuerdo con el medio, la vigilancia responde a la estrategia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de reforzar su ofensiva contras Nicolás Maduro, a quien le demandó sus «derechos petroleros» arrebatados «ilegalmente».

Según Axios, que cita al cofundador de la empresa de monitoreo del transporte marítimo Tanker Trackers, Samir Madani, de los 712 buques en la lista de sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) casi 40 se encuentran en aguas venezolanas, incluyendo esos 18 petroleros.

Axios recalcó que el Gobierno de Donald Trump planea decomisar esos petroleros, si estos llegan a adentrarse en aguas internacionales.

TRUMP Y EL BLOQUEO NAVAL

En tanto, Trump afirmó este miércoles, 17 de diciembre, que Venezuela les quitó los derechos petroleros a las empresas estadounidenses y expresó que los quiere de vuelta.

«Lo queremos de vuelta. Nos quitaron nuestros derechos petroleros, a pesar de que hay mucho petróleo allí, como saben, expulsaron a nuestras empresas, y lo queremos de vuelta», declaró a la prensa Trump.

«Es un bloqueo, no vamos a dejar pasar a nadie que no debería pasar. Se lo llevaron ilegalmente», agregó el mandatario, en alusión a su orden de este martes, 16 de diciembre, de bloquear totalmente los barcos petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela.

“Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. Esta solo crecerá. Y la conmoción para ellos será como nunca antes la han visto. Hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron previamente”, publicó el martes Trump en las redes sociales.

“El régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse. El narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro. Por el robo de nuestros activos, y por muchas otras razones, incluyendo el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas, el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera”. Así lo recalcó el mandatario estadounidense.

Y continuó: “Por lo tanto, hoy ordeno un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela. Los inmigrantes ilegales y criminales que el régimen de Maduro ha enviado a Estados Unidos durante la débil e inepta administración de Biden están siendo devueltos a Venezuela a un ritmo acelerado”.

Asimismo, Trump remató en su mensaje: «Estados Unidos no permitirá que criminales, terroristas ni otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación. Ni permitirá que un régimen hostil se apodere de nuestro petróleo, tierras ni ningún otro activo. Todo lo cual debe ser devuelto a Estados Unidos. Inmediatamente. ¡Gracias por su atención a este asunto!»

Desde Venezuela, el anuncio de Trump se trató de una “grotesca amenaza”.

Maduro señaló através de en un comunicado que el Ejecutivo estadounidense “pretende imponer de manera absolutamente irracional un supuesto bloqueo militar naval”. Esto, con el objetivo de “robarse las riquezas” venezolanas.